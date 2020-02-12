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12.02.2020 19:28
Рубрика: Экономика

"Почта России" нарастила объемы доставки по воздуху

Текст: Юлия Кривошапко

Собственные воздушные суда "Почты России" ТУ-204-100C перевезли в 2019 году 2,97 тысячи тонн внутрироссийских отправлений. Это больше, чем годом ранее, на 88%.

Самые внушительные объемы были перевезены из Москвы в Норильск, Анадырь, Якутск, Мирный, Певек, Хабаровск, Магадан, а также из Новосибирска в российскую столицу.

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Также в 2019 году собственные самолеты "Почты России" Ту-204-100С продолжали обеспечивать непрерывную логистику на маршрутах из КНР, выполнив 147 рейсов из Китая по направлениям: Ханчжоу - Новосибирск, Ханчжоу - Москва, Чженчжоу - Новосибирск.

"Наличие собственного авиапарка продолжает играть заметную роль в нашей логистической цепочке и дает конкурентное преимущество, - отмечает замгендиректора по логистике "Почта России" Игорь Чебунин. - Благодаря воздушным судам мы оперативно перераспределяем товарные потоки на ключевых направлениях, а также можем предложить нашим клиентам качественную ускоренную доставку товаров как по России, так и из-за рубежа".

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За 2019 год общее полетное время двух самолетов почты Ту-204-100С составило более 4 тысяч часов, было выполнено более 249 рейсов, на которых перевезено в совокупности почти 7 тысяч тонн почты и грузов.

Использование двух собственных самолетов максимальной грузоподъемностью 30 тонн позволило "Почте России" в 2019 году не только продолжить повышение эффективности логистических схем перевозки почты, но и решить ряд логистических задач повышенной сложности. Так, в мае прошлого года самолеты почты доставили в Москву двух больших панд, переданных России Китаем, уточняется в сообщении почтового оператора.

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