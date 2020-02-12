Почти 50 тысяч россиян лишились лицензий на гражданское оружие

В Росгвардии сообщили, что в прошлом году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 3,7 млн проверок обеспечения сохранности гражданского оружия. Было выявлено 250,9 тыс. нарушений правил оборота оружия. К административной ответственности привлекли такое же количество нарушителей.

А 49,9 тыс. лицензий было аннулировано. То есть люди лишились законной возможности - кто на время, а кто и навсегда - владеть и пользоваться оружием. Охотничьим или для самообороны.

Как правило, нарушения связаны с употреблением спиртных напитков или участием в конфликтах, то есть в драках или в ДТП. Информация о человеке, попавшем в полицию в нетрезвом состоянии, поступает в лицензионно-разрешительную систему Росгвардии. И там вполне обоснованно считают, что неадекватному гражданину опасно разрешать хранить дома ружье или карабин. А если водитель, не поделивший с кем-то дорогу, хватается за травматический пистолет, то лучше бы у него этот пистолет отобрать.

В Росгвардии напомнили, что россияне официально владеют 6,6 млн единиц гражданского оружия.

Кстати,12 февраля отмечается 51-я годовщина подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии РФ.