Поддержаны поправки об отмене штрафа за нацистскую символику без пропаганды

Конкретнее, административная ответственность не будет действовать, если "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии". При этом проект касается как нацистской, так и любой другой запрещенной символики или атрибутики.

Инициатива была внесена председателем комитета ГД по культуре Еленой Ямпольской, главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и рядом депутатов.

Первоначально разработчики законопроекта предлагали убрать наказание за использование указанной символики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы.

Ко второму чтению в законопроект внесена расширительная поправка. Положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики (при указанном выше условии).

"Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон, - прокомментировала Елена Ямпольская. - В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину, например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии. Очень хорошо, что это эти благие действия не будут попадать под наказание".

Таким образом, депутаты убирают из законодательства абсурдную норму, которая только раздражала общество.