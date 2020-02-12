Потребкооперация в 1,5 раза увеличит количество автолавок в России

Потребкооперация расширит сеть автолавок для доставки товаров первой необходимости в малонаселенные районы с 1 тысячи до 1,5 тысячи в 2022 году, рассказали в Центросоюзе России, который объединяет потребительские общества по всей стране. Новые автомобили будут закупать у заводов "УАЗ" и "Форд Соллерс Елабуга".

Малонаселенных пунктов, где живет менее 100 человек, в России более 26 тысяч. Порой там нет даже небольших киосков, открывать сетевые магазины тем более не выгодно.

Для удаленных и малонаселенных пунктов мобильная торговля - один из немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами, пояснил "РГ" статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. "Развозная торговля является одним из гарантированных, стабильных каналов сбыта продукции для тех производителей, которые не могут или не хотят сотрудничать с торговыми сетями", - добавил он.

Потребкооперация зачастую работает как раз с малыми производителями. Например, овощи, картофель могут закупать в личных подсобных хозяйствах, молоко - у фермеров, а хлеб, колбасы, кондитерские изделия и некоторые другие товары потребобщества производят сами.

Для пополнения парка автолавок планируется закупить автомобили у компаний "Форд Соллерс Елабуга" и "Ульяновский автомобильный завод". С ними Центросоюз заключил соглашения о специальных условиях.

"УАЗ" гарантировал Центросоюзу скидки до 8% на покупку автомобилей до конца 2020 года. Если учесть различные федеральные программы, гранты и региональные субсидии, стоимость автолавок для потребобществ может снижаться вполовину, говорят в Центросоюзе. Автолавки от "Форд Соллерс" будут продавать кооператорам со скидкой в 140 тысяч рублей на каждый автомобиль.

Использование автолавок помогает создавать единую систему по обеспечению населения отдаленных районов и малонаселенных сел самыми современными технологиями, качественными продуктами по доступным ценам, отмечает председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов. Возможна также доставка товаров по предварительному заказу, что весьма актуально для сельских жителей, особенно пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями, подчеркивает он.

Способствовать развитию мобильной торговли будет внесение поправок в федеральные законы об основах государственного регулирования торговой деятельности и об общих принципах организации местного самоуправления, указывают в Минпромторге. Они направлены на правовое регулирование нестационарной и развозной торговли.

Сейчас ожидается рассмотрение нужного бизнесу и региональным органам власти законопроекта Госдумой в первом чтении, отметил Виктор Евтухов.