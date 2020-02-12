Новости

Заразивший 11 человек коронавирусом британец выздоровел 20:34
Нейрофизиологи описали момент, когда человек принимает сознательное решение 20:31
Грау: Для решения конфликта на востоке Украины требуются усилия и политическая воля 20:24
Турчак и Нарышкин возглавили оргкомитет ЕР по сохранению исторической памяти 20:21
В "огнеопасном льду" биологи нашли новую форму жизни 20:08
Археологи впервые прошли по пути майя в загробный мир 20:06
В Тюмени следователя уволили за вечеринку с АУЕ-лозунгами 20:05
Потребкооперация в 1,5 раза увеличит количество автолавок в России 20:00
Москва достигла целей устойчивого развития, установленных к 2030 году 19:58
В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда 19:54
В подвале подмосковной пятиэтажки поселилась дикая лиса 19:47
В Петербурге отметили юбилей крупнейшей гимназии 19:39
"Почта России" нарастила объемы доставки по воздуху 19:28
В Дагестане пожар уничтожил здание мечети 19:26
Минюст внес "Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов 19:25
Ученые предложили лечить психику VR-играми 19:21
К студии, снимавшей "Улицы разбитых фонарей", подан иск о банкротстве 19:20
Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России" 19:02
В Пскове из-за гриппа и ОРВИ объявили "масочный" режим 18:51
Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов 18:48
В Поморье ввели запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей 18:47
Захарова: Польша продолжает позорную войну с памятниками 18:35
Мигранту с 11 детьми дадут гражданство России 18:31
Поправки о расширении маткапитала могут быть приняты до 20 февраля 18:30
Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ борьбу с терроризмом 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Потребкооперация в 1,5 раза увеличит количество автолавок в России

Текст: Евгений Гайва

Потребкооперация расширит сеть автолавок для доставки товаров первой необходимости в малонаселенные районы с 1 тысячи до 1,5 тысячи в 2022 году, рассказали в Центросоюзе России, который объединяет потребительские общества по всей стране. Новые автомобили будут закупать у заводов "УАЗ" и "Форд Соллерс Елабуга".

Малонаселенных пунктов, где живет менее 100 человек, в России более 26 тысяч. Порой там нет даже небольших киосков, открывать сетевые магазины тем более не выгодно.

Фото: iStock
Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно

Для удаленных и малонаселенных пунктов мобильная торговля - один из немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами, пояснил "РГ" статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. "Развозная торговля является одним из гарантированных, стабильных каналов сбыта продукции для тех производителей, которые не могут или не хотят сотрудничать с торговыми сетями", - добавил он.

Потребкооперация зачастую работает как раз с малыми производителями. Например, овощи, картофель могут закупать в личных подсобных хозяйствах, молоко - у фермеров, а хлеб, колбасы, кондитерские изделия и некоторые другие товары потребобщества производят сами.

Для пополнения парка автолавок планируется закупить автомобили у компаний "Форд Соллерс Елабуга" и "Ульяновский автомобильный завод". С ними Центросоюз заключил соглашения о специальных условиях.

"УАЗ" гарантировал Центросоюзу скидки до 8% на покупку автомобилей до конца 2020 года. Если учесть различные федеральные программы, гранты и региональные субсидии, стоимость автолавок для потребобществ может снижаться вполовину, говорят в Центросоюзе. Автолавки от "Форд Соллерс" будут продавать кооператорам со скидкой в 140 тысяч рублей на каждый автомобиль.

Фото: iStock
Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Использование автолавок помогает создавать единую систему по обеспечению населения отдаленных районов и малонаселенных сел самыми современными технологиями, качественными продуктами по доступным ценам, отмечает председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов. Возможна также доставка товаров по предварительному заказу, что весьма актуально для сельских жителей, особенно пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями, подчеркивает он.

Способствовать развитию мобильной торговли будет внесение поправок в федеральные законы об основах государственного регулирования торговой деятельности и об общих принципах организации местного самоуправления, указывают в Минпромторге. Они направлены на правовое регулирование нестационарной и развозной торговли.

Сейчас ожидается рассмотрение нужного бизнесу и региональным органам власти законопроекта Госдумой в первом чтении, отметил Виктор Евтухов.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии
Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин