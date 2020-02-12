Атмосфера студенческих вольностей и академической свободы в университетах Германии на глазах перерождается в "диктатуру политкорректности" - об этом пишет Die Welt со ссылкой на опрос Института изучения общественного мнения в Алленсбахе. Причем цензорами зачастую выступают именно молодые люди, а вовсе не педагоги, которые порой боятся сказать в аудитории что-нибудь лишнее. Под запретом оказались самые разные темы - от политики до глобального потепления.

"Многие преподаватели считают, что в немецких вузах царит атмосфера ограниченности и нетерпимости. Они убеждены, что свобода выражения мнений находится под угрозой. Педагоги связаны не только нагрузкой сверх меры, зашкаливающей бюрократией, недостатком финансирования, но и жесткими моральными стандартами. Треть опрошенных признает, что их принуждают к политкорректности всеми формальными и неформальными методами", - отмечает издание.

По мнению многих педагогов, в немецких вузах царит атмосфера ограниченности и нетерпимости

В прошлом году в центре громкого скандала оказался университет Гамбурга, где студенты сорвали лекцию экономиста Бернда Лукке. В свое время он стоял у истоков создания евроскептической партии "Альтернатива для Германии", однако с 2015 года разошелся с ее руководством по ключевым вопросам. Прослушать спецкурс профессора, посвященный макроэкономике, а вовсе не политике, записалось немало желающих. Однако левацки настроенная молодежь встретила лектора градом нападок, угроз и оскорблений, так что его пришлось выводить под охраной.

В итоге профессор прочитал свою лекцию лишь с третьего раза - для него организовали полицейский конвой, а слушателей пускали в зал строго по записи. Этот случай вовсе не единичный. Совсем недавно из опасений "студенческих бунтов" было отменено выступление видной функционерки "Альтернативы", депутата Европарламента госпожи Беатрис фон Шторх в Свободном университете Берлина. При этом почти 80 процентов опрошенных среди немецкой профессуры не видят никакого криминала в том, чтобы приглашать на панельные дискуссии представителей правых. Однако 74 процента уверены, что такие мероприятия будут встречены "яростным сопротивлением". Вероятность аналогичных протестов в отношении гостей левых взглядов намного меньше - около 20 процентов.

Камнем преткновения служит не только политика. Так, 63 процента преподавателей немецких вузов опасаются высказывать альтернативные мнения по поводу глобального потепления и, в частности, ставить его под сомнение. Во "внутреннюю эмиграцию" ушли педагоги, которым не разрешают положительно отзываться о клонировании человеческих эмбрионов (16 процентов) или оспаривать положения немецкой Конституции (7 процентов). Наконец, львиной доле преподавателей надоело бесконечное "принуждение к феминитивам" - женским формам имен существительных мужского рода, употребление которых доходит до абсурда. Например, студенты теперь сочтут за оскорбление, если назвать их общим понятием "студенты" - без специального упоминания "студенток". Поэтому лекторы вынуждены от греха подальше использовать "гендерно нейтральное" слово "учащиеся". К слову, Союз немецкого языка в Дортмунде уже запустил петицию, призывающую отказаться от курьезных словообразований - таких, как "велосипедоуправляющие" или "самолетоугонщицы". Под ней подписались уже почти 10 тысяч человек.