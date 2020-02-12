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12.02.2020 13:59
Рубрика: Власть

Президент ФПА: Верховный суд выступает за гуманизацию системы наказаний

Текст: Владислав Куликов

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко отметил, что Верховный суд России активно выступает за гуманизацию уголовно-правовой политики, и результаты этого уже отражаются на судебной практике.

Накануне в Верховном суде России прошло совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи, выступление председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева транслировалось по служебным каналам на всю страну. Сигнал передавался по внутренней системе в 230 точек. Кроме того, онлайн-трансляция велась в интернете. Таким образом, практически все судьи страны в режиме реального времени следили за итоговыми выступлениями председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и его заместителей - руководителей коллегий ВС.

Фото: Алексей Исаев/пресс-служба Верховного суда России
Председатель Верховного суда поддержал идею введения следственных судей

Помимо прочего, Вячеслав Лебедев выступил с рядом инициатив: предложил расширить полномочия судов присяжных, создать институт следственных судей, ввести понятие уголовного проступка.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что "содержание доклада Вячеслава Лебедева было крайне интересным и познавательным". "Очевидно, что Верховный Суд РФ выступает в последние годы за гуманизацию уголовно-правовой политики, что находит отражение в том числе в статистических данных о количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности, и о количестве лиц, отбывающих наказание, - сказал он. - Особенно отрадно, что председатель Верховного суда РФ достаточно категорично поддерживает те инициативы, которые вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник обозначил во время встречи Президента РФ с членами СПЧ. Прозвучала позиция Вячеслава Лебедева о согласии с распространением компетенции суда присяжных на дела "предпринимательских" составов. Также он поддержал возможность введения института следственных судей".

Как подчеркнул Юрий Пилипенко, "для нас чрезвычайно важно, что адвокатуру услышал президент страны и поддержали коллеги из Верховного Суда РФ. Это шаг вперед, но хотелось бы, чтобы и практика применения соответствовала задумкам".

Напомним, 10 декабря в Кремле прошло заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, проходившее под председательством президента России Владимира Путина. Член СПЧ, вице-президент ФПА РФ Генри Резник в своем выступлении сформулировал ряд предложений: возвратить возможность рассмотрения судом с участием присяжных ряда категорий дел, ввести институт следственного судьи и предоставить стороне защиты право проводить полноценную экспертизу.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Уголовное законодательство Проблемы адвокатуры

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