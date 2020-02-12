Профицит бюджетов субъектов РФ сократился более чем в сто раз

Роль помощи федерального центра в сбалансированности бюджетов регионов и муниципалитетов растет. Консолидированные бюджеты 35 субъектов РФ в 2019 году были исполнены с дефицитом (против 15 в 2018 году), агрегированный профицит снизился с 510 млрд руб. до незначительных 4 млрд, следует из отчета Минфина. Совокупный долг субъектов и муниципалитетов тоже снизился - на 85 млрд руб.

В 2019 году темпы роста расходов консолидированных бюджетов (на 14,1%) отставали от доходов (9,5%), при этом многие регионы могли использовать остатки, накопленные в период быстрого роста доходов 2017 и 2018 годов, объясняет эксперт Группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. В этом году, прогнозирует он, число регионов с дефицитом возрастет на фоне замедления роста доходов и ограниченных возможностей по сокращению расходов. Однако нужно учитывать, что регионы могут переносить часть расходов на следующий год, маневрируя финансовым результатом.

На эффекте сравнения с высокой базой 2018 года результаты выглядят хуже, но в целом итоги 2019 года по количеству профицитных регионов сопоставимы с докризисным 2007 годом, отмечает старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства "Эксперт РА" Гульназ Галиева.

По сбалансированности консолидированные бюджеты разделились на две неравные группы, отмечает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. Первая - "богатые" Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Башкортостан, закрывшие год с существенным дефицитом. Однако для них это не проблема, так как их экономическая мощь позволяет привлекать средства для экономического развития в том числе и на долговом рынке. У большей части других регионов такой возможности нет, и они вынуждены проводить жесткую бюджетную политику.

Уровень самодостаточности регионов снизился: если в 2018 году собственные доходы составляли в среднем 82,5% доходов консолидированных бюджетов, то в 2019 году - 81%, отмечает Максим Першин. Помощь федерального центра выросла на 17,5%, до 2,5 трлн руб., а собственные доходы - лишь на 7,5% (до 11 трлн руб.) благодаря увеличению поступлений по налогу на прибыль и НДФЛ (на 8% по каждому). При этом доля дотаций уменьшилась с 8,4% до 6,8% (с 1 трлн до 0,9 трлн руб.), и трансферты выросли в связи с увеличением субсидий (на 45%) и "иных межбюджетных трансфертов" (на 72%) - скорее всего, в связи с реализацией нацпроектов. В 2020 году трансферты из федерального бюджета могут вырасти более высокими темпами в связи с реализацией нацпроектов, ожидает Першин.

Ограничения в бюджетных возможностях регионов хорошо показывает высокая доля оплаты труда в их расходах, указывает Широв. Она превышала 40% в Коми, Хакасии, Тыве, Ханты-Мансийском АО, Чувашии, Астраханской и Ярославской областях. Немногим лучше ситуация в Орловской, Смоленской, Курганской, Омской, Магаданской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Дагестане. Не менее показательна ситуация с налогом на прибыль. Чем выше его доля в структуре доходов, тем более устойчива экономика региона и тем больше возможностей для развития. Есть регионы, где доля налога на прибыль в налоговых доходах ниже 10% (Ингушетия и Северная Осетия). Менее 20% доходов формируется за счет налога на прибыль в Брянской, Орловской, Калининградской, Псковской, Кировской, Пензенской, Курганской областях, Камчатском и Хабаровском краях, Тыве, Республике Алтай, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Севастополе.