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12.02.2020 20:06
Рубрика: В мире

Археологи впервые прошли по пути майя в загробный мир

Текст: Денис Передельский
Фото: Enrique Terrones, Antonio Reyes, Centro INAH Quintana Roo Фото: Enrique Terrones, Antonio Reyes, Centro INAH Quintana Roo
Фото: Enrique Terrones, Antonio Reyes, Centro INAH Quintana Roo

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) проникли в так называемый храм сталагмитов, расположенный в одной из пещер курортного района Плая-дель-Кармен. Это место майя считали входом в загробный мир.

Об открытии рассказывается в бюллетене INAH. Пещера, в которой располагался храм сталагмитов, являются частью обширной сети подземных археологических памятников. Раскопки в ней стартовали в августе прошлого года.

В преданиях майя этот храм упоминается как вход в подземный мир, где обитают умершие. Это место считалось священным наряду с соседними пещерами. Майя верили, что именно здесь родились божества - покровители воды, плодородия и торговли.

Фото: H. Arcusa Magallon / Arcadia-General Foundation of Valladolid University
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В ходе исследования ученые обнаружили множество артефактов, начиная от древнего алтаря для поклонения богам и заканчивая простыми изделиями, выполненными из глины и кости. На стенах были обнаружены рисунки.

По мнению исследователей, подобные храмы начали появляться, когда цивилизация майя столкнулась с серьезными проблемами. Например, популярная теория гласит, что затянувшаяся засуха привела к резкому сокращению численности населения городов этого народа.

"Входы в подземный мир" были проделаны для решения возникших проблем. Майя входили в эти храмы, чтобы даровать божествам свои подношения в надежде на их помощь и просить совета у своих умерших предков.

В своей работе археологи отмечают, что часть храма в настоящее время затоплена водой. Детальное обследование было проведено в ее сухой части. Кстати, алтарь находится в 20 метрах от входа в пещеру. На нем видны следы обработки - вероятно, майя еще в древности не раз перестраивали или переносили его.

В пяти метрах от алтаря были обнаружены фрагменты керамики позднего классического периода майя, обсидиановый нож и два человеческих зуба. Не исключено, что пещеру использовали и для человеческих жертвоприношений.

У входа в нее располагалось небольшое здание, построенное в доиспанский период из известняка и покрытое штукатуркой. Оно было выкрашено в синий цвет - остатки краски сохранились до сих пор. Его архитектурный стиль также характерен для позднего классического периода. Фасад имел узкий вход, выходящий на запад.

Анализ здания показал, что оно было разрушено еще в древности. Исследования в пещере будут продолжены.

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