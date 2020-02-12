Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе

Президенты России и Турции провели телефонный разговор - по инициативе турецкого лидера.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в пресс-службе Кремля.

Была отмечена важность полной имплементации российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум. "В этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств", - уточнили в Кремле.