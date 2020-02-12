Путин призвал правительство и ЦБ к партнерской работе

Необходимо обеспечить развитие, сохранив устойчивость, в том числе бюджетной системы, поэтому главная задача экономической повестки - запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. Нужно выйти на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5-7 процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы роста выше мировых. При этом все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть обеспечены финансированием.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава государства предложил рассмотреть ситуацию в отечественной экономике, посмотреть на результаты прошлого года и оценить первые тенденции 2020 года. "Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики", - заявил Владимир Путин.

"Высокий темп экономического роста - это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России", - продолжил президент и привел свежую статистику. "По оценке, в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3 процента, при этом в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3 процента. В плюсе такой ключевой индикатор, как индекс промышленного производства, - 2,4 процента за прошлый год; производство сельхозпродукции прибавило четыре процента, растут объемы розничной торговли", - констатировал он.

"Инфляция в 2019 году сократилась до трех процентов, сейчас этот показатель составляет 2,4 процента в годовом выражении. На уверенно низком уровне находится безработица: в среднем это 4,6 процента за прошлый год, - отметил глава государства. - Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов". "Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры", - подчеркнул он.

"Как я уже говорил в Послании, все это крайне важно", - сказал Путин. Устойчивость, в том числе бюджетной системы, нужно, безусловно, сохранять, но этого недостаточно, на этой базе нужно обеспечить развитие, необходимые для экономики темпы.

"В этой связи основная задача экономической повестки - запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых", - объявил президент, добавив, что рассчитывает на совместную партнерскую работу правительства и ЦБ.

"Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций - это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места, это дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но, по сути дела, по всей стране", - подчеркнул глава государства и предложил участникам высказаться по нескольким направлениям. "Первое, что уже в ближайшее время предполагается сделать для улучшения делового и инвестклимата? Мы об этом много говорим", - сказал он. Эта тема всегда в последние годы на повестке, но нужно актуализировать задачи в данный момент времени, включая принятие законов, о которых шла речь в Послании. Второе направление, это то, как правительство собирается строить работу с регионами в части привлечения инвестиций и создания площадок для новых производств и мощностей, а также строительства объектов, запланированных в нацпроектах.

"И наконец, обращаю внимание: все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием", - заключил глава государства. "Здесь тоже ничего нового нет. Просто хотел бы от вас сегодня услышать, как мы приступаем к этой работе, с каких позиций и какими темпами будем добиваться поставленных задач", - заключил он. Дальше совещание продолжалось в закрытом режиме.