Путин призвал правительство и ЦБ к партнерской работе

Новости

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии 16:06
Геологи рассказали об истории "скрытого" земного континента 16:00
Насмерть разбившийся водитель Tesla играл в смартфоне 16:00
В Севастополе завели дело о невыплате зарплаты строителям соцжилья 15:58
Гран-при Китая в "Формуле-1" перенесут из-за коронавируса 15:56
Матвиенко: Обсуждение кандидатур прокуроров будет проходить максимально открыто 15:49
На Ставрополье охотника наказали за подвешенную на капот лису 15:48
На Урале младенца выписали из больницы с обломком катетера в теле 15:47
На лайнере Diamond Princess стали показывать российское телевидение 15:45
В Прикамье у наркокурьеров изъяли четыре килограмма кокаина 15:36
Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс "Охота" 15:35
РЖД готова заключить договор на проектирование ВСМ Москва-Петербург 15:35
Стали известны грустные детали 11-дневного брака Памелы Андерсон 15:23
Эксперты предсказали, кто из российских теннисистов завершит год в топ-10 15:22
Матвиенко: Байкал должен стать федеральной территорией 15:20
Опрос: Болгарам больше всего нравится Путин и папа Франциск 15:17
Мосгорсуд пересмотрит отмену приговора въехавшему в переход водителю 15:09
Airbus показал модель пассажирского самолета будущего 15:03
УАЗ рассказал, как защитил "Патриот" от ржавчины 15:03
Милла Йовович рассказала о болезни своей новорожденной дочери 15:02
В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного 15:00
На Урале больному ребенку смогли вызвать врача с 327 попытки 15:00
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру 14:56
Вышел трейлер 2-го сезона киберпанк-сериала "Видоизмененный углерод" 14:55
Вторую ракету "Ангара-А5" отправят на космодром Плесецк в марте-апреле 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 15:10
Рубрика: Власть

Путин призвал правительство и ЦБ к партнерской работе

Текст: Кира Латухина
Необходимо обеспечить развитие, сохранив устойчивость, в том числе бюджетной системы, поэтому главная задача экономической повестки - запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. Нужно выйти на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5-7 процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы роста выше мировых. При этом все заявленные социальные и инвестиционные планы должны быть обеспечены финансированием.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин призвал новый кабмин к прорыву в дебюрократизации

Глава государства предложил рассмотреть ситуацию в отечественной экономике, посмотреть на результаты прошлого года и оценить первые тенденции 2020 года. "Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики", - заявил Владимир Путин.

"Высокий темп экономического роста - это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России", - продолжил президент и привел свежую статистику. "По оценке, в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3 процента, при этом в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3 процента. В плюсе такой ключевой индикатор, как индекс промышленного производства, - 2,4 процента за прошлый год; производство сельхозпродукции прибавило четыре процента, растут объемы розничной торговли", - констатировал он.

"Инфляция в 2019 году сократилась до трех процентов, сейчас этот показатель составляет 2,4 процента в годовом выражении. На уверенно низком уровне находится безработица: в среднем это 4,6 процента за прошлый год, - отметил глава государства. - Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов". "Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры", - подчеркнул он.

"Как я уже говорил в Послании, все это крайне важно", - сказал Путин. Устойчивость, в том числе бюджетной системы, нужно, безусловно, сохранять, но этого недостаточно, на этой базе нужно обеспечить развитие, необходимые для экономики темпы.

"В этой связи основная задача экономической повестки - запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых", - объявил президент, добавив, что рассчитывает на совместную партнерскую работу правительства и ЦБ.

Фото: iStock
Росстат дал первую оценку экономике РФ в 2019 году

"Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций - это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места, это дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но, по сути дела, по всей стране", - подчеркнул глава государства и предложил участникам высказаться по нескольким направлениям. "Первое, что уже в ближайшее время предполагается сделать для улучшения делового и инвестклимата? Мы об этом много говорим", - сказал он. Эта тема всегда в последние годы на повестке, но нужно актуализировать задачи в данный момент времени, включая принятие законов, о которых шла речь в Послании. Второе направление, это то, как правительство собирается строить работу с регионами в части привлечения инвестиций и создания площадок для новых производств и мощностей, а также строительства объектов, запланированных в нацпроектах.

"И наконец, обращаю внимание: все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием", - заключил глава государства. "Здесь тоже ничего нового нет. Просто хотел бы от вас сегодня услышать, как мы приступаем к этой работе, с каких позиций и какими темпами будем добиваться поставленных задач", - заключил он. Дальше совещание продолжалось в закрытом режиме.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Макроэкономика Президент Правительство Правительство Председатель Правительства Правительство Вице-премьеры Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Песков: Крым не может быть объектом размена в переговорах о поставках воды
Памфилова рассказала о ходе работы над поправками в избирательное законодательство
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
Мосгорсуд: Подсудимый в Чертановском суде скончался на месте
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг