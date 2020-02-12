Московские загсы теперь работают и ночью

Уже второй месяц старейший Дворец бракосочетания - Грибоедовский ЗАГС - работает в новом режиме: теперь с субботы на воскресенье он открыт круглосуточно. Пары могут расписаться прямо перед вылетом в свадебное путешествие. Или после заключения брака встретить рассвет в центре столицы. И уже более 30 пар заключили брак в такое нестандартное время.

Как выяснилось на месте, зарегистрировать брак можно как в вечернее время (с 18.00 до 23.00), так и непосредственно ночью - с полуночи и до семи утра. При этом большинство женихов с невестами все же стараются расписаться пораньше, часов до девяти вечера, чтобы успеть отпраздновать свадьбу в ресторане. Но вполне возможно, что в Москве, городе, который никогда не спит, ночные услуги ЗАГСа станут пользоваться такой же популярностью, как услуги фитнес-центров, салонов красоты и других заведений, перешедших на круглосуточный режим работы.

От заката до рассвета

"Очень удобно. Мы сразу после росписи едем в ресторан, а так бы полдня пришлось гулять по Москве", - делятся впечатлениями молодожены Евгения и Никита, которые только что получили свидетельство о браке. "Мы подавали документы за два месяца, и большого выбора времени на выходные не было, нам предложили девять утра и шесть вечера, разумеется, мы выбрали вечер", - рассказывает Евгения.

Через полчаса приглашают расписываться следующую пару. Разия и Рашвин выбрали Грибоедовский ЗАГС еще и потому, что в нем оформляют браки с иностранцами.

По статистике, около 10% браков, заключенных москвичами, - браки с гражданами других стран. Сейчас в столице России вступить в брак с гражданином дальнего зарубежья можно в любом отделе ЗАГС, за исключением трех. Ранее брак с иностранцами можно было зарегистрировать только во Дворце бракосочетаний № 4 на Бутырской улице (сейчас он закрыт на ремонт) и в Шипиловском отделе ЗАГС. К слову, у желающих связать себя супружескими узами с гражданином или гражданкой Беларуси варианты те же: регистрацию брака с гражданами СНГ производит любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания (за исключением Замоскворецкого и Люблинского отделов).

По следам Гагарина

"Мой жених - гражданин Азербайджана", - объясняет Разия. Уже в статусе мужа и жены они рассказывают, что вечернее бракосочетание идеально вписалось в их планы. Грибоедовский ЗАГС, находящийся в старинном купеческом особняке начала ХХ века в историческом центре столицы, считается самым красивым в Москве. Отчасти поэтому его и выбрали. Да и ресторан, где они будут праздновать, совсем рядом.

Однако к идее ночных регистраций браков они, как и предыдущая пара, относятся скептически - более склонны к традиционному варианту. "Конечно, жениться в полночь - это экстравагантно, молодежи наверняка понравится. Или тем, кто днем спит, а ночью бодрствует. Но мне кажется, что вечер, как у нас, - идеально и для тех, кто отправляется праздновать дальше, и для тех, кто не хочет больших торжеств", - рассуждает Рашвин.

Молодожены выходят из Дворца бракосочетания под дружные крики гостей "поздравляем", в небо взмывают белые голуби, лимузины уносятся в темноту вечерней Москвы, а на проверку документов отправляются другие жених и невеста, москвичка Антонина и чилиец Франциско. Они познакомились на работе. "Мой будущий муж - большой фанат Юрия Гагарина, когда он узнал, что космонавт бывал здесь на свадьбе друзей, то однозначно заявил: в этом ЗАГСе будет и наша свадьба", - рассказывает Антонина. Франциско, никак не ожидавший, что его свадьба заинтересует российских журналистов, смущенно добавляет, что тут очень красиво, а вечером любое торжество романтичнее. Этим же словом описывали свое настроение и будущие молодожены: за те два с лишним часа, которые мы провели во Дворце бракосочетания № 1, подавать документы пришло больше 10 пар. А впереди была еще целая ночь!

В вечернем режиме

Максимальное количество пар, которых могут поженить в вечернее и ночное время, - восемь. Первый "сеанс" в 18.00, и далее с интервалом в час до самого утра.

Подать заявление, как и в другие ЗАГСы, можно как лично, так и онлайн, через портал госуслуг, выбрав в интернете свободную дату и время, причем запись доступна на год вперед. Пока что на вечер записаться значительно проще, чем на традиционное дневное время. На момент написания материала ближайший свободный день, доступный для электронной записи, был через месяц с небольшим - суббота, 21 марта. В 23.00! Но начиная с 28 марта вариантов предлагается значительно больше, есть и в 18.00 или 18.30, в то время как на утро и день можно попасть только в апреле - мае.

Правила подачи заявлений на регистрацию в ночное время такие же, как в дневное, размер госпошлины одинаковый, да и сама церемония проходит по единому сценарию. Шампанское и музыканты в любом случае будут ждать молодоженов уже в ресторане - во Дворце бракосочетания два с половиной года как действует запрет на фуршеты и живую музыку, так что вальс Мендельсона звучит в записи.

А как в Беларуси?

НОЧЬЮ в минских ЗАГСах не расписывают, как в Москве, но и ждать три месяца совсем не обязательно. Високосный год, как правило, не очень богат на браки. Тем не менее всегда есть красивые даты, популярные у влюбленных, которые не верят ни в какие суеверия. Например, 02.02.2020 или 20.02.2020. Само собой - 14 февраля. "На эти дни не менее 15-19 пар подали заявления на регистрацию брака, и еще можно найти время на роспись, - говорит начальник отдела ЗАГС Ленинского района Минска Юлия Скирпичникова. - Нет такого ажиотажа, чтобы работать в круглосуточном режиме".

Сегодня можно самостоятельно через интернет выбрать удобный день свадьбы и подать заявление. А если есть уважительные причины, например, общие дети или беременность невесты, могут расписать в торжественной обстановке прямо в день подачи заявления, не откладывая в долгий ящик. Но даже и без "интересного положения" молодожены могут прийти в любой ЗАГС и согласовать дату с одним лишь условием: не ранее чем через три дня. Исключение - выходные. Хотя в этом году раз в месяц есть возможность расписаться и в воскресенье: в этот день согласно графику работает один из минских ЗАГСов.

Впрочем, сегодня зарегистрировать брак можно где угодно: в лесу, парке, на пляже, в гостинице, старинном особняке. Это оговаривается заранее, за три месяца заключается договор, дополнительно оплачивается услуга за выезд работника. И регистратор ЗАГСа с документами едет на место торжества.

- Мы расписывали и в Лошицком парке, в гостиницах "Пекин", "Президент-Отель". Можем расписать и на стадионе "Динамо", если будут желающие, - рассказывает Юлия Скирпичникова. - Украшается свадебная арка или шатер, играет живая музыка - все очень торжественно.

Были случаи в Минске, когда расписывали молодоженов даже на воздушном шаре. В корзину как раз помещаются шесть человек: жених и невеста, свидетели, регистратор и пилот (или фотограф). Но услуга эта не настолько популярна из-за сложности организации процесса. Во-первых, полет зависит от погодных условий, дождь или сильный ветер могут нарушить все планы. Во-вторых, шар может взлетать только в 5-6 утра или 5-6 вечера, когда воздушные потоки наиболее стабильны. А ЗАГСы работают с 8.00 до 17.00, поэтому не так легко найти отважного регистратора, готового к работе в экстремальных условиях, да еще и в нерабочее время.

Мария Кучерова, kucherova@sb.by

А как в других городах России?

Пока что Москва является единственным городом России, где поздние церемонии бракосочетания проводят еженедельно. Однако у женихов и невест из других городов России также периодически возникает возможность оформить отношения в вечернее время или даже после полуночи по случаю некоторых праздников: Дня города, Нового года и т.д. Например в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года могли пожениться ставропольчане, ранее такую возможность в разные годы предоставляли жителям Подмосковья, Приамурья, Астрахани.