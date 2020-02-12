Брошенный у метро младенец оказался здоровым

Младенец, которого нашли у станции московского метро "Парк Победы", оказался абсолютно здоровым, сообщает KP.RU.

По данным издания, ребенка обследовали в больнице имени Сперанского. Никаких проблем со здоровьем у найденыша из подземного перехода не нашли. Судя по внешности малыша, его родителями могли быть приезжие из Средней Азии. Сейчас их ищет полиция, уже изъяты записи с камер в переходе.

Как уже писала "РГ", дитя случайно обнаружил слесарь метрополитена по дороге домой. СК ведет доследственную проверку, устанавливаются личности родителей ребенка.