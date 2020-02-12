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12.02.2020 12:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экипаж МКС-63 встретится с гостями ВДНХ накануне космической экспедиции

Текст: Анна Полтавцева

15 февраля в центре "Космонавтика и авиация", расположенном на территории главной выставки страны, пройдет открытая встреча "Уроки космоса". Ее проведет летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин. Впервые за всю историю проекта в событии примут участие космонавты Роскосмоса накануне своей первой экспедиции на МКС. Встреча с членами экипажа МКС-63 Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным пройдет в конгресс-зале павильона "Космос". Участие для всех желающих бесплатное, по предварительной регистрации.

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- Тема нашей встречи "От мечты к полету" очень хорошо иллюстрирует главную особенность профессии космонавта. Сюда человека приводит мечта, но путь, который он проходит до своего первого полета, тернист и порой очень долог. Эти парни отправляются в свою дебютную экспедицию спустя почти десять лет после зачисления в отряд космонавтов. На встрече они расскажут о своем путешествии к мечте, особенностях подготовки экипажа и, конечно, поделятся эмоциями накануне главного полета в своей жизни", - рассказал президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин.

Еще одним специальным гостем станет Олег Алифанов, завкафедрой космических систем и ракетостроения Московского авиационного института, выпускниками которого являются Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

В финале посетителей ждет фотосессия с именитыми гостями. Для тех, кто не сможет лично принять участие во встрече, будет организована прямая трансляция в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках" с возможностью задать вопрос спикерам. Видеоверсия урока позже будет доступна на YouTube-канале телестудии Роскосмоса, а также сайте центра "Космонавтика и авиация".

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Для всех, кто пройдет предварительную регистрацию на событие, вход в центр "Космонавтика и авиация", а также участие во встрече будет бесплатным.

Напомним, в октябре 2019 года был утвержден состав 63-й экспедиции на Международную космическую станцию. Компанию российским космонавтам Николаю Тихонову, который назначен командиром экипажа, и бортинженеру Андрею Бабкину составит астронавт НАСА Крис Кэссиди. Их экспедиция стартует 9 апреля 2020 года и продлится до конца октября 2020 года. Космонавтам предстоит выполнить программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживать работоспособность МКС и ряд других задач.

Общество Космос Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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