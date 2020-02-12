Фестиваль мультипликации отмечает юбилей

В Суздале 11-16 марта в 25-й раз пройдет фестиваль анимационного кино Союзного государства.

На Суздальфест в этом году прислано 320 работ, 74 из них мультфильмы в разделе "авторский короткометражный". Дебютных работ - 29, студенческих - 81. В конкурсе коммерческих анимационных фильмов 8 полнометражных лент, 66 работ в категории "прикладная анимация". А еще 44 сериала.

Тщательный отбор работ провели ведущие эксперты и мастера анимационного кино Союзного государства: белорус Михаил Тумеля, россияне Алексей Демин, Софья Кравцова, Светлана Филиппова...

Суздальский фестиваль появился в 1996 году. Его приютил пансионат "Березовая роща" недалеко от Тарусы, на стыке трех областей - Калужской, Московской и Тульской. Маленький дом отдыха в четыре этажа, двести коек, небольшой зал. А вокруг чудесная природа среднерусской полосы. Тогда трем победителям вручались простые деревянные дощечки, выпиленные лично президентом кинофорума Александром Татарским. Со временем приз сменился, теперь это девочка с гусем, переехал в Суздаль и сам фестиваль.

В программе нынешнего форума помимо конкурсных показов - "круглые столы", пресс-конференции, мастер-классы и презентации. Десант аниматоров традиционно выезжает в ближайшие от Суздаля городки на встречи с самыми юными зрителями.

Вначале победителям вручались простые дощечки, выпиленные руками президента форума Александра Татарского

По случаю юбилея оргкомитет провел творческие конкурсы на лучший постер и лучшую заставку-ролик. Главная тема фестиваля - вечное движение, рerpetuum мobile.

- Наш киносмотр достиг серьезного возраста, но ничуть не постарел, - сказал директор фестиваля Александр Герасимов. - Суздальфест по-прежнему молод душой, заряжает его участников и зрителей творческим вдохновением, дарит новые впечатления, важные открытия и бесценные встречи...