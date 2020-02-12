Количество погибших на дорогах Москвы за год снизилось

Количество ДТП на дорогах Москвы существенно сократилось, так же как и число погибших в них людей. Но по-прежнему наблюдается рост аварий с участием мототранспорта, такси, каршеринга и рост аварий с детьми. В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) подсчитали: число погибших на дорогах в 2019 году за год снизилось на 5,4% - до 440 человек.

"В прошлом году на московских дорогах погибли 440 человек. Пока очень много. Но тенденция положительная: погибших меньше, чем годом ранее на 5,4%", - отмечают в пресс-службе ЦОДД.

При этом по сравнению с 2010 годом, число погибших в ДТП уменьшилось почти в два раза. Тогда, напомним, на дорогах погибло 763 человека. Но по итогам прошлого года выросло число погибших с участием мототранспорта, детьми, такси и каршерингом.

В 2019 году погибло на четыре мотоциклиста больше, чем год назад, а число погибших при ДТП с такси увеличилось на семь человек.