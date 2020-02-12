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12.02.2020 18:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отмычки на заказ

Квартирные воры в подмосковных Химках украли 9 миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Двое воров влезли в квартиру, расположенную в подмосковном городе Химки на улице Ватутина. Но они не знали, что этот криминальный рейд окажется для них последним.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в чужую квартиру воры влезли, открыв входную дверь с помощью отмычек. Они тщательно обыскали помещение, взяв наличные вещи и наручные часы. Тяжелые и объемные вещи, пусть и ценные, типа телевизоров, бытовых приборов и дорогих инструментов, меховых изделий или хрустальных сервизов, их не интересовали - тяжело скрытно вынести и еще труднее сбыть.

Оперативники нашли 36 уникальных инструментов для проникновения практически в любые помещения

Подмосковные полицейские их вычислили, изучив записи камер видеонаблюдения. А задерживали их по месту жительства уже при силовой поддержке Росгвардии. Такая предусмотрительность оказалась нелишней. Как выяснилось, эти воры были уже неоднократно судимы, по сути - рецидивисты. И вполне могли оказать сопротивление, в том числе вооруженное.

В Москве предотвратили криминальный конфликт со стрельбой

В ходе обыска полиция обнаружила радиостанции, мобильные телефоны, средства слежения - все, что требуется для изучения объекта предстоящей кражи и организации преступления. Были найдены и некоторые украденные вещи - ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, банковские карты, деньги, другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Самое интересное из найденного у домушников - отмычки. Оперативники нашли 36 уникальных, на заказ сделанных инструментов для проникновения практически в любые помещения. Настоящая коллекция, которая займет достойное место в хранилищах профильных экспертов уголовного розыска. Каждое изделие - ручной работы и почти универсальное, позволяющее вскрыть до десятка разных замков любой сложности.

Оперативники предполагают, что задержанные могут быть причастны еще к шести подобным кражам. Общий ущерб от их "визитов" превысил 9 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Химки

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