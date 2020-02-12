Мигранту с 11 детьми дадут гражданство России

Житель Подмосковья, отец 11 детей Абдуманнон Сатторов получит бессрочный вид на жительство в РФ. Об этом официально заявила пресс-служба ГУ МВД региона.

Ранее жена мигранта из Таджикистана публично обратилась к властям с просьбой помочь ее мужу как можно скорее получить документы, дающие возможность работать и содержать семью в России. Резонансная история вызвала реакцию в том числе и в Кремле. И вот сейчас подмосковное управление МВД объявило, что бессрочный вид на жительство Абдуманнону Сатторову оформлен в максимально короткий срок.

В главке уточнили, что Сатторов подал заявление 27 сентября, на его рассмотрение отводится шесть месяцев. В виду исключительной ситуации документ оформили гораздо быстрее. В дальнейшем мужчина имеет право получить гражданство РФ по упрощенной схеме.