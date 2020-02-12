Мосгорсуд пересмотрит отмену приговора въехавшему в переход водителю

Апелляционная инстанция Мосгорсуда пересмотрит решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход станции метро, в результате чего погибли люди.

В конце декабря 2017 года автобус под управлением Тихонова въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", в результате погибли четыре человека, 11 получили травмы. После года расследования и судебного следствия в декабре 2018 года Дорогомиловский суд приговорил Тихонова к 4 годам лишения свободы. По данным Следственного комитета, трагедия произошла из-за преступной небрежности водителя автобуса, который перепутал педаль тормоза и газа. При этом экспертизы установили, что сам автобус находился в исправном техническом состоянии. В свою очередь защита настаивала на том, что Тихонов попал в ситуацию, когда он не смог затормозить, как раз из-за технической неисправности тормозов.

В октябре 2019 года апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор районного суда и направил дело на новое рассмотрение. При этом Виктора Тихонова перевели под домашний арест. С этим решением не согласилась прокуратура Москвы и обратилась в кассационный суд.

Как сообщили во Втором кассационном суде, рассмотрев жалобу прокуратуры, судебная коллегия отменила постановление апелляционной инстанции Мосгорсуда и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Теперь Мосгорсуду предстоит снова провести заседание и определить законность приговора Дорогомиловского суда.