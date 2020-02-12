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12.02.2020 19:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва достигла целей устойчивого развития, установленных к 2030 году

Текст: Александр Мелешенко

Москва по некоторым целям устойчивого развития достигла показателей, которые были намечены только к 2030 году. В частности, российская столица уже сейчас демонстрирует хорошие цифры по количеству врачей на тысячу человек, доле населения со средним специальным или высшим образованием, уровню безработицы и другим.

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Такие данные содержатся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который был представлен на Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби. Из документа следует, что Москва превысила средние показатели регионов стран-участниц ОЭСР по нескольким целям устойчивого развития, включая "Хорошее здоровье и благополучие", "Гендерное равенство", "Устойчивые города и населённые пункты", "Партнёрство в интересах устойчивого развития". В частности, в Москве выше среднего удовлетворённость жителей качеством общественного транспорта и доля семей с широкополосным доступом к Интернету.

Всего российская столица на сегодня достигла значений 2030 года по 11 показателям, ещё по 9 показателям Москва демонстрирует цифры лучше средних среди регионов стран ОЭСР.

Участников World Urban Forum пригласили в Москву

"Все проекты и программы, реализуемые Москвой, включают показатели целей устойчивого развития, и мы рады, что усилия по улучшению качества жизни в Москве нашли отражение в высокой оценке, данной главному российскому мегаполису на Всемирном урбанистическом форуме-2020", - прокомментировал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

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