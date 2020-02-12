Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно

На третьем месте в рейтинге ресурсов с максимальным оборотом бесконтактных платежей сайты и приложения лотерей, площадки для проведения мастер-классов и тренингов, магазины сувенирной продукции, аксессуаров, товаров для хобби, дома и сада, косметики, товаров для здоровья. Замыкают топ-10 сайты финансовых организаций, онлайн-магазины одежды и обуви, а также автозапчастей и аксессуаров.

В прошлом году самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию - 9766 рублей. Суммы при оплате картами, через интернет-банкинг и другими способами были в три раза меньше - в среднем по 3202 рубля. На втором месте по среднему чеку оказались сервисы бронирования гостиниц и отелей - 9579 рублей.

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей). В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь (8103 рубля), в Воронеже и Перми - сайты кредитных организаций (10 539 и 5263 рубля соответственно). В остальных городах-миллионниках максимальные средние чеки при бесконтактной оплате были на сервисах бронирования отелей и гостиниц, а также в магазинах бытовой техники и электроники.

В процессе исследования учитывались платежи на сайтах и в приложениях, которые работают с Яндекс.Кассой (более 120 тысяч компаний). Сравнивались данные за 2019 год об оплате через Apple Pay, Google Pay и другими способами.