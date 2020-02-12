Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать более 85 тысяч москвичей. Об этом "РГ" сообщили в столичном департаменте образования и науки. Там же назвали предметы, которые чаще всего выбирали выпускники.

Выпускные экзамены в нынешнем году, как обычно, пройдут в три волны. Досрочная стартует 20 марта, основная - 25 мая, а дополнительная - 4 сентября. Сейчас запись на ЕГЭ завершена, поэтому уже можно говорить о цифрах. По данным департамента, заявления подали более 85 тысяч человек. Большая часть из них - свыше 64 тысяч - выпускники 2020 года. Есть и те, кто окончил школу в минувшие годы. Таких более 12 тысяч. В список вошли и 6,5 тысячи десятиклассников, решивших сдать госэкзамен досрочно.

Какие же предметы наиболее популярны? Русский язык и литературу отбрасываем - сдавать их будут все. В остальном картина остается неизменной уже третий год. Выпускники по-прежнему отдают предпочтение обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ. А вот географию и литературу выбирают реже всего.

У девятиклассников вкусы схожи. Лидер тот же - обществознание. Только вот второе место у информатики и ИКТ, а третье - у английского. Результаты промежуточные, поскольку запись у них еще не закрыта, продлится она до 1 марта. Подать заявление с прошлого года можно дистанционно. На портале mos.ru нужно выбрать предметы и форму экзамена, а после заполнить заявку, опираясь на подсказки. До "занавеса" заявочной кампании разрешается вносить изменения. Замена одного предмета другим не возбраняется.