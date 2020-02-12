Парфюмеры воссоздали "духи молодости" Анны Ахматовой

Специально для выставки "Юрий Анненков. Революция за дверью", посвященной знаменитому портретисту, иллюстратору поэмы "Двенадцать" Александра Блока и художнику театра, парфюмеры воссоздали любимые ароматы героев художника. Так, посетители экспозиции получат уникальную возможность послушать духи Анны Ахматовой и Айседоры Дункан.

"Нам хочется, чтобы на выставке была атмосфера, чтобы история, которую мы рассказываем, была цельной, запоминающейся. Чтобы нам удалось охватить все чувства нашего зрителя, мы апеллируем и к визуальному опыту, и к опыту аудио. На экспозиции будут звучать стихи, а ряд произведений мы сопровождаем ароматами", - приводит ТАСС слова директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой.

Больше всего ее саму удивила совместная работа парфюмеров и сотрудников музея, которые смогли восстановить любимый аромат Анны Ахматовой", который она называла "духи моей молодости".

Организаторы выставки отмечают, что тема авангарда позволяет смелость и определенную агрессию в работе с ним. Поэтому экспозицию дополняют интерактивные элементы - тактильные макеты и аудиозаписи.

Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" продлится в Музее русского импрессионизма до 24 мая. Посетители увидят более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции.

Впервые будут показаны произведения из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные мастером в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России Также в состав экспозиции войдут работы из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, Бахрушинского музея, фонда V-A-C и других музеев и частных коллекций.