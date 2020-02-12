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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Место имени

"РГ" помогла читательнице найти погибшего на войне родственника
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Неделя № 30(8084)

После нашей публикации о скандальном переносе воинского захоронения в Тульской области - "За стрешневские высоты" ("Российская газета - Неделя" от 19 декабря 2019 г.) - в редакцию пришло письмо от нашей читательницы Галины Александровны Лебедь: "Здравствуйте! В "Российской газете" N 288 (8046) на стр. 10-11 напечатана статья Елены Шулеповой "За стрешневские высоты". Согласно архивной справке из Министерства обороны РФ (прилагается) отец мужа, Лебедь Василий Николаевич, погиб в этих местах 15 мая 1942 года. Нам хотелось бы узнать точное место захоронения. Возможно, в архиве по месту захоронения есть такие сведения. С благодарностью, Лебедь Галина Александровна".

Фото: Елена Шулепова
Что будет с братской могилой времен ВОВ в Тульской области

С помощью тульских поисковиков мы нашли место захоронения Василия Николаевича Лебедя. Это деревня Башкино Белевского района Тульской области.

Согласно архивным данным, в братскую могилу под Башкино Василий Лебедь был перезахоронен из-под деревни Ясное в 1950-х годах. На мемориальных плитах воинского захоронения есть его имя, есть и запись в соответствующих документах.

Родственница Лебедя Татьяна Стрельникова, поблагодарив редакцию, сообщила, что намерена приехать - почтить память деда.

Тем временем в правительстве региона определились с судьбой воинского захоронения под деревней Стрешнево, о котором писала "РГ". Тульские чиновники согласились, что к каждому воинскому захоронению надо подходить индивидуально. И в любом случае переносу останков должна предшествовать серьезная работа по выверению списков погребенных военнослужащих.

Каждому воинскому захоронению нужен индивидуальный подход.

Как рассказал заместитель председателя правительства Тульской области, министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев, он лично выезжал на место раскопанной братской могилы под Стрешнево. "Никуда оно не сползает. Вы совершенно правы, незачем да и нельзя было так делать", - поделился он после увиденного. Сейчас решено это захоронение восстановить и благоустроить.
Судьба захоронения советских воинов в Венгрии оказалась на перекрестке мнений

- В ходе подготовки к празднованию юбилея Великой Победы учащиеся, юнармейцы, примут участие в акциях по сохранности и обустройству воинских захоронений и мемориальных комплексов. За юнармейскими и волонтерскими отрядами закреплено 334 воинских захоронения, - сообщил "РГ" министр молодежной политики области Алексей Давлетшин.

Сейчас заканчивается формирование графика выездов отрядов на благоустройство мемориальных комплексов в первом полугодии этого года. Кроме того, 25 апреля 2020 года планируется участие волонтеров Победы и юнармейцев в Международном субботнике, который пройдет во всех странах - участницах Международной команды 75-летия Победы.

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