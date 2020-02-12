Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов совершил суицид в среду в Чертановском районном суде. Данную информацию "РГ" подтвердили в суде. Свиридову вменялось вымогательство десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.

На период расследования в отношении Свиридова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Не исключено, что это связано с поставленным ему ранее медиками диагнозом - рак четвертой стадии.

Несмотря на заболевание, в среду судья признал виновным подсудимого, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы. После оглашения приговора Свиридова должны были задержать прямо в зале судебных заседаний и отправить в следственный изолятор. Но, услышав приговор, мужчина тут же совершил попытку покончить с собой. По данным медиков, впоследствии он скончался.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, каким образом подсудимый смог пронести оружие в здание суда, минуя судебных приставов. По предварительным данным, осужденный пронес в суд наградной пистолет. В ближайшее время Следственный комитет РФ начнет проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что экс-замдиректора ФСИН России Александр Сапожников обратился с заявлением в полицию. По его словам, один из сотрудников тюремного ведомства вымогает у него десять млн рублей. В противном случае он угрожает отнести в правоохранительные органы и опубликовать в СМИ некий компромат на Сапожникова.