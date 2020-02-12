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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" разгромил "Грассхоппер" на клубном ЧМ по пляжному футболу

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" со счетом 8:1 разгромил швейцарский "Грассхоппер" в стартовом матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В среду в Москве в "Мегаспорте" стартовал клубный чемпионат мира по пляжному футболу или, как его еще принято называть, Мундиалито. В этом турнире принимают участие восемь команд, разделенные на две группы. Занявший в прошлом году четвертое место на этом турнире "Спартак" в группе В выступает вместе со швейцарским "Грассхоппером", португальской "Брагой" и бразильским "Фламенго".

Фото: РИА Новости
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В стартовом матче красно-белые принимали швейцарцев. Поединок получился для российского клуба легким и подарил зрителям 9 забитых мячей. Спартаковцы отличились восемь раз - по хет-трику на счету голеадора сборной России на недавнем чемпионате мира Федора Земскова и бразильца Джордана. Два мяча записал на свой счет иранец Мохаммад Ахмадзаде.

В другом матче "Брага", являющаяся действующим победителем турнира, переиграла "Фламенго" - 6:4. В четверг "Спартак" сыграет с бразильским клубом.

В группе А выход из группы сразятся московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Завершится турнир 16 февраля.

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