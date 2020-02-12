В автобусах Москвы начали хвалить пассажиров за оплату проезда

"Спасибо, что оплатил!", "Браво!", "Так держать!", "Бери пример" - эти и другие стикеры появились в наземном транспорте Москвы. Они напоминают пассажирам о необходимости оплачивать каждую поездку и хвалят добросовестных горожан. Плакаты с подобными надписями также разместили на остановках.

Напомним, с 1 сентября 2018 года бестурникетная система оплаты проезда введена на всех маршрутах наземного транспорта Москвы - вход во все двери. По новой системе пассажиры гораздо быстрее совершают посадку в салон и экономят время в пути - до 25 минут. Но безбилетники в городе остаются. Сегодня их около 10%, подсчитали в ГУП "Мосгортранс". Заметно больше безбилетников в автобусах №14, 93, 112э, 161 и 772, поэтому социальная акция стартовала именно в них.

"Мы просим пассажиров не забывать при каждой поездке прикладывать к валидаторам проездные билеты и социальные карты. Тематические плакаты и стикеры в салонах автобусов и на остановочных павильонах как раз напомнят об этом", - поясняет директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков.

Оплатить проезд во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах можно с помощью банковской карты, а также смартфоном с функцией бесконтактных платежей. А наведя камеру на QR-код, который также появился в наземном транспорте, можно получить особое письмо на свой мобильник.