Новый столичный центр диабетической стопы при городской больнице имени В.В. Вересаева после сложнейших операций ставит на ноги больных с сахарным диабетом и пациентов с атеросклерозом даже в самых тяжелых случаях. В этом убедился корреспондент "РГ", побывав в операционной во время ювелирной работы врачей.

Сахарный диабет - болезнь коварная, может долгое время не давать о себе знать. Больные обращаются к врачам, когда диабет уже дал осложнения, например, на почки, сердце, зрение или когда на ногах возникли незаживающие язвы - так называемая диабетическая стопа. Чаще всего она проявляется у пациентов старше 60 лет. При первом типе диабета развивается через 7-10 лет от дебюта заболевания, а при втором - в половине случаев раны на ногах являются причиной первого похода в поликлинику, где и обнаруживаются проблемы с сахаром. Последствия диабетической стопы страшны: гангрена, а в 40-60% - ампутация. И чтобы вылечить недуг, помощи одного хирурга бывает мало.

Врачи центра диабетической стопы буквально берут каждого пациента "под ключ". Команде профессионалов по силам самые запущенные случаи в любом возрасте - и в 60, и даже в 90 лет. Эндокринолог ставит диагноз и корректирует лечение сахарного диабета, сосудистый и рентгенэндоваскулярный хирурги проводят обследование и занимаются восстановлением кровотока в ногах. Гнойный хирург закрывает раны, кардиолог держит на контроле работу сердечно-сосудистой системы, реабилитолог дает направление на лечебную физкультуру.

"Раньше при больнице работал только кабинет диабетической стопы, теперь же создан многопрофильный центр. С июня он принял 200 пациентов, из них 172 успешно проведены эндоваскулярные операции. Причем с 30 до 10% сократилось число ампутаций", - рассказал главврач ГКБ имени В.В. Вересаева Игорь Парфенов. По его словам, в планах принимать до 1000 пациентов в год.

На операционном столе центра лежит 69-летний пациент с синдромом диабетической стопы и острым нарушением кровообращения из-за поражения артерии правой ноги. "Ему бы грозила ампутация, не попади он к нам", - делится Михаил Струценко, завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. На глазах журналистов его коллеги проводят малоинвазивную эндоваскулярную операцию, то есть без разреза, ювелирно прокалывая бедренную артерию. Вся работа видна на экране: катетер продвигается к закрытому сосуду, чтобы установить в нем металлический стент, который и будет держать сосуд открытым, восстанавливая кровоток. Операция по спасению ноги длится всего час.

Врачам по силам самые запущенные случаи в любом возрасте - и в 60, и даже в 90 лет

"Пациентов с синдромом диабетической стопы к врачам центра будут направлять эндокринологи из городских поликлиник. Мы принимаем больных с диабетом с критической ишемией ног, пациентов с атеросклеротическим поражением артерий, с гангренами и трофическими язвами на фоне сосудистых заболеваний", - отмечает руководитель центра Анна Андреева.