В два раза улучшилось качество воздуха в Москве

За последние 10 лет качество воздуха в Москве улучшилось в два раза в целом по городу, в том числе улучшение качества воздуха произошло и на жилых территориях города. Об этом рассказал "РГ" руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

- Загрязнение атмосферного воздуха на жилых территориях в среднем снизилось до двух раз. По оксиду углерода - в 2,3 раза, по мелким взвешенным частицам - в 1,8 раза. Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился более чем на 220 тысяч тонн. Учитывая, что по экспертным оценкам вклад состояния атмосферного воздуха в заболеваемость около 20 процентов - это прямой эффект для здоровья населения, - рассказывает Кульбачевский. - Связано улучшения с политикой города в отношении транспорта, градостроительства, благоустройств. Город продолжает работать над снижением количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Мы четко понимаем, что нам делать, и в своих целях до 2030 года мы ставим снижение количества вредных веществ на 30 процентов.

Как пояснил Кульбачевский, в частности, идет работа по снижению выбросов столичных промпредприятий, увеличение количества экологически чистого транспорта, подмосковные власти принимают меры по снижению негативного влияния на востоке столицы от полигона Кучино.

По словам чиновника, развернутая городом программа по реновации, предполагающая застройку территорий многоэтажными высотными домами, не повлияет на циркуляцию воздушных потоков в городе, поскольку во время проектирования учитываются климатические особенности Москвы, розы ветров и многое другое. "Опасно, когда циркуляция воздуха недостаточна для рассеивания вредных примесей, но такие условия бывают не часто", - поясняет руководитель департамента.