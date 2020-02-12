В Калуге прокуроры проверят ситуацию с избиением пассажиров таксистом

Калужская прокуратура начала проверку скандальной информации об избиении таксистом пассажирок и попытке похитить ребенка. Об этом "РГ" сообщила старший помощник прокурора области Искрина Лепехина.

Накануне в полицию поступило два заявления о нанесенных побоях - от таксиста и от одной из его пассажирок. Версию пассажиров изложил муж одной из них в соцсетях. Проверку изложенной информации о том, что таксист удерживал женщин, требуя денег, а затем избил их и пытался отнять младенца, накануне начали следователи СУ СК.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, таксист категорически отрицает похищение младенца. По его версии, женщины были в состоянии алкогольного опьянения, одна из них расцарапала ему лицо, а вторая беспрепятственно покинула салон машины вместе с ребенком. Через некоторое время ему позвонил муж одной из пассажирок и предложил встретиться. Несмотря на то, что встреча состоялась около отделения полиции, мужчина избил таксиста.

По данному инциденту назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося. До появления результатов экспертиз в прокуратуре ситуацию не комментируют.