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12.02.2020 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Мэри Поппинс", до свидания

В Костроме наказали чиновниц социальной службы
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 30(8084)
В Костроме сотрудники Центра социального обслуживания грубо отказали в предоставлении "государственной сиделки" двум инвалидам, ссылаясь на то, что работают только с определенным фондом.

Несколько месяцев назад в семье Дианы Селуяновой из Санкт-Петербурга произошло несчастье: ее 84-летняя мама, живущая в Костроме, неудачно упала и сломала шейку бедра. С тех пор она больше не может выходить из дома. Переезжать к дочери пенсионерка наотрез отказалась, и тогда перед семьей остро встал вопрос о поиске сиделки.

- В Костроме проживают моя 84-летняя мама, Краснова Валентина Дмитриевна, и ее сестра, Смирнова Зоя Дмитриевна, 79 лет, инвалид первой группы, лежачая. Мы живем в разных городах и оказывать маме и тете ежедневную помощь в силу этого не можем, - рассказала "РГ" Диана.

Фото: Фонд "Старость в радость"
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Сначала семья Селуяновых нанимала и оплачивала сиделку в частном порядке через бюро добрых услуг. Но в 2019 году Костромская область стала первым регионом страны, где в рамках национального проекта "Демография" заработала пилотная программа предоставления "государственных сиделок" по обслуживанию инвалидов на дому. Узнав о программе, Диана с мужем собрали все необходимые документы и подали их в ОГБУ "Центр социального обслуживания" в Костроме.

- Нам была назначена встреча. Но в указанное время никто не пришел. На мой звонок был ответ, что в услуге нам отказывают, так как с фирмой "Мэри Поппинс" (мы давно пользуемся их услугами) не сотрудничают. Было предложено обратиться в организацию "Старость в радость". Дозвониться в предложенный фонд я не смогла, а сайт не вызывал доверия. Муж пошел забрать поданные документы. Работники центра встретили его очень грубо, при нем разорвали написанное заявление и сказали, что работают только с фондом "Старость в радость", с другими - нет. У нас сложилось впечатление, что чиновники лоббируют интересы этого фонда и их совсем не интересуют проблемы пожилых людей, - возмутилась заявительница.

По обращению родственников пенсионерок редакция "РГ" написала запрос в региональный департамент по труду и соцзащите населения, в чьем ведении находится ОГБУ "Центр социального обслуживания".

Чем больше будет организаций, которые оказывают социальные услуги, тем лучше

Как сообщила в ответе на запрос "РГ" директор департамента Аурика Дроздник, по факту инцидента в центре соцобслуживания прошла проверка.

- Мы установили, что 13 января 2020 года специалисты центра безосновательно отказали двум костромичкам, нуждающимся в социальном обслуживании. Мы принесли им извинения. Сотрудникам центра сделали выговор и провели беседу с ними по недопущению подобных инцидентов. На основании приказов от 22 января 2020 года пенсионерки Смирнова и Краснова признаны нуждающимися в надомной форме социального обслуживания, - пояснила Аурика Дроздник.

Фото: Николай Гагарин
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С пятого февраля к лежачей Зое Смирновой дважды приходит "государственная сиделка" из бюро добрых услуг, за услуги которой с семьи обещали брать плату по льготной цене.

- Сиделка будет приходить дважды в день на два часа: помогать ухаживать за тетей, кормить ее, мыть, менять памперс. Льготные сиделки положены тяжелым больным четвертой и пятой групп ухода. Маму таковой не признали: ей дали только третью категорию. В помощь ей мы продолжаем оплачивать домработницу из бюро добрых услуг, - рассказала Диана Селуянова.

В агентстве "Мэри Поппинс", которое предоставляет костромичам услуги сиделок, нянь и помощниц по дому, сложившуюся ситуацию называют "неординарной".

- В Костромской области региональные власти необоснованно сузили перечень поставщиков социальных услуг: они решили возмещать затраты только НКО, даже если те созданы менее года назад, а ИП вообще убрали из программы. Костромичи обращаются к нам с просьбой предоставить им "государственную сиделку", но в возмещении затрат за счет бюджетного финансирования департамент нам отказывает. Я считаю, что это нарушение закона: чиновники без какого-либо конкурса выделяют финансирование в интересах одной организации, - возмущается руководитель агентства Светлана Шанина.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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В региональном департаменте соцзащиты с претензиями предпринимателя не согласны: "Порядок предоставления субсидий не предполагает проведение конкурсного отбора. В 2019 году в целях получения указанных субсидий в департамент обратился благотворительный фонд "Старость в радость. Кострома". Заявления от иных НКО не поступали.

- Если федеральный закон предписывает участие ИП в решении вопросов социальной защиты, региональные чиновники не имеют права это запрещать. Мы направили официальные обращения и очень надеемся на помощь прокуратуры и антимонопольной службы, - заключила Светлана Шанина.

Прямая речь

Анна Гусева, руководитель фонда "Старость в радость" (г. Кострома):

- Я считаю, что чем больше будет организаций, которые оказывают социальные услуги, тем лучше. При возникновении конкуренции качество услуг повышается. Главное - чтобы все сиделки прошли необходимую подготовку и чтобы на всех этапах работы был контроль. Спрос на услугу в регионе большой, и он растет. Только у нас на обслуживании сейчас находится 113 человек. Прежде чем департамент заключил с нами соглашение на выплату бюджетных субсидий, мы работали за свой счет, оплачивали труд сиделок за счет пожертвований.

Между тем

Сегодня "государственные сиделки" в Костромской области обслуживают чуть больше 100 пациентов. По данным регионального департамента здравоохранения, в реестре паллиативных больных, нуждающихся в создании особых условий ухода, в области сейчас официально числится более 900 человек. Но, по подсчетам врачей, на самом деле их значительно больше: порядка двух тысяч. Между тем в структуре региональной паллиативной медицины действует только 68 коек в стационарах для взрослых и две - для детей.

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