В Москве откроют еще 40 километров выделенных полос

Работа по созданию выделенных полос для общественного транспорта в столице еще не закончена. Только в этом году выделенок на московских дорогах станет на 40 километров больше, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра, главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По словам чиновника, выделенные полосы показали хорошую эффективность: благодаря им общественный транспорт в столице ходит без задержек и сбоев, которых стало меньше на 90 процентов. А количество дорожно-транспортных происшествий на выделенках, по сравнению с обычными полосами дороги, снижается на четверть. Напомним, в настоящее время в Москве действуют 65 выделенных полос общей протяженностью более 350 километров.