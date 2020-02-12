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12.02.2020 10:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве проведут профилактику газогорелочного устройства Вечного огня

Текст: Ирина Огилько

В преддверии празднования Дня защитника Отечества Мосгаз проведет профилактику уникального газогорелочного устройства Вечного огня в Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгаза.

Фото: Mayslits Kassif Architects
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Как рассказали в пресс-службе, во время профилактических мероприятий звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону. Каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, а в случае необходимости заменят платиновую спираль. В период профилактики пламя будет перенесено на временную горелку специальным факелом. После проведения работ священное пламя вернут на звезду мемориала.

Как отмечают специалисты, пламя мемориала вот уже более 50 лет не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. И это не чудо, а сложное техническое устройство, которое нуждается в регулярном техосмотре. Проходят такие осмотры ежемесячно и дополнительно перед государственными праздниками. Привлекаются к этой работе повышенной сложности лучшие специалисты газового хозяйства Москвы.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Церемония торжественной профилактики пройдет вечером 19 февраля.

Кстати, 8 мая нынешнего года в канун празднования 75-й годовщины Великой Победы исполнится 53 года со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Произошло это событие в 1967 году, когда в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза А. П. Маресьев, затем он передал факел Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. И затем был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата".

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