В Москве спасли девочку-гимнастку, упавшую с высоты

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали "РГ", что девочка-подросток рухнула с 1,5- метровой высоты во время тренировки. Ударилась головой и сломала несколько позвонков, из-за чего у нее отказали руки и ноги. Ее быстро доставили в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского департамента здравоохранения Москвы.

Девочка давно занимается цирковым искусством - акробатикой и эквилибром. Сложные трюки на ремнях и кольце она блестяще выполняет на высоте 4-7 метров, работая без страховки. В роковой день юная гимнастка прорабатывала уже знакомый акробатический элемент.

- Во время тренировки мы занимаемся на полутораметровой высоте и приземляемся на мат, отрабатывая также падения, а только потом уже уходим на высоту, - вспоминает пациентка. - Я не вынесла руки вперед в петле и головой почти воткнулась в мат. Очень испугалась: ноги еле чувствовала, а руки - нет, и не могла пошевелить пальцами.

Врачи поставили диагноз: нестабильный перелом двух шейных позвонков, с повреждением межпозвоночных дисков, очаг кровоизлияния в вещество спинного мозга и выраженный отек спинного мозга на уровне повреждения. При таких травмах спинного мозга нарушаются его функции, что может привести к парализации. По статистике, инвалидность при осложненной травме достигает 96%.

Спасая ребенка, нейрохирурги первым делом убрали сломанные позвонки и разорванные межпозвоночные диски, чтобы освободить поврежденный спинной мозг. Затем для предотвращения развития вторичного смещения позвонков, зафиксировали поврежденный сегмент позвоночника: взамен удаленных позвонков установили гребень подвздошной кости пациентки и имплантировали шейную пластину.

В послеоперационном периоде девочка проходила лечебную гимнастику, массаж, физиопроцедуры. Меньше, чем через неделю у Саши восстановилась сила в ногах, она начала ходить. В руках появилась чувствительность и - движения в пальцах. После чего девочку перевели в филиал №2, где продолжилась восстановительная терапия функций спинного мозга и конечностей. Благодаря оперативной, профессиональной, командной работе реанимационной бригады, нейрохирургов, неврологов, реабилитологов девочка уверенно ходит и крепко держит в руках любимые вещи.

Как говорят врачи, вполне возможно, что после полного восстановления юная пациентка сможет вернуться к любимому увлечению.