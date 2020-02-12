В ряды волонтеров, которые весной будут встречать в Москве ветеранов и помогать в организации юбилейного Дня Победы, пожелали войти 1275 человек. Как стать помощником, выяснил корреспондент "РГ".

Волонтеров в российской столице, напомню, начали набирать 9 ноября прошлого года - ровно за полгода до 75-летнего юбилея Победы. Стать частью большого праздника может любой проживающий в Москве гражданин России от 14 лет независимо от места регистрации. Желание помогать и наличие свободного времени - все, что требуется от потенциального волонтера. Но перед тем, как отправиться в "поле", придется пройти обучение. Например, волонтеры познакомятся с главными вехами нашей истории, этикой и правилами поведения, нюансами общения с пожилыми людьми.

Волонтеры помогут провести крупные патриотические акции - в этом году их запланировано около 30. Самая масштабная - "Бессмертный полк". Будут они и встречать на вокзалах и в аэропортах ветеранов, которые приедут в Москву из регионов и других стран. Займут свои места за информационными стойками - построят быстрый и удобный маршрут, подскажут, куда сходить и что посмотреть в первую очередь.

Влиться в ряды народных помощников можно на сайте mosvolonter.ru.