В Москве возбуждено уголовное дело о брошенном у метро младенце

12 февраля в Дорогомиловском районе Москвы около подземного перехода в метро прохожие обнаружили сверток. В нем оказался мальчик. На вид - около двух месяцев.

Как объяснила корреспонденту "РГ старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, ребенка отвезли в одну из детских городских больниц. Он жив и, похоже, здоров.

Мама может одуматься и восстановить свои права. Закон ей дал на это полгода с момента отказа. Потом - все, ребенка она больше не увидит

Страшно говорить, но это случай не такой уж и редкий. Два года назад в службе детского омбудсмена называли цифры - ежегодно родители оставляют государству от 30 до 50 тысяч малышей.

А в 2018 году, по данным уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой, только в перинатальных центрах было оставлено матерями около 3 тысяч малышей. Данных за прошлый год еще нет. Если называть точные цифры, то брошенными в 2018 году оказались 2889 новорожденных. В том году в федеральном банке данных числилось больше 47 тысяч сирот.

Судьба таких детей складывается по-разному. Если после отказа ребенок попадет в нормальную семью, то с ним будет все хорошо.

Мало кто знает, что внутри общего понятия "брошенные дети" огромное количество градаций. И, как ни страшно говорить, самые "счастливые" - просто совсем ничьи дети из роддома.

Такой младенец почти наверняка окажется в семье - за грудничками очередь усыновления на годы. И если он все же вырастет в детском доме, то на выходе получит жилье. С региональными чиновниками, которые пытаются обмануть детдомовцев, ведомство Александра Бастрыкина уже давно не церемонится.

Если ребенок оказался в государственном учреждении временно, то это хуже. Это следующая категория - "родительские" дети. Их отправляют "пожить за госсчет" семьи, которым трудно - одинокие матери, отцы, многодетные родители.

В банк данных на новую семью такие дети, понятно, не попадают. Хотя оставленные по заявлению на пару месяцев иногда живут в интернатах годами. Многих детей мамы кидают просто так - не оформив бумаги. Такие тоже лишаются права на новую семью.

Если мама написала заявление, что младенец ей не нужен, еще в родильном доме, то дальше за маленького человека отвечает опека. Первые 28 дней малыш будет в детской больнице, оттуда попадет в приют. Члены семьи могут стать опекунами брошенного ребенка. Мама имеет право по закону одуматься и восстановить свои права. Закон ей дал на это полгода с момента отказа. Потом - все, ребенка она больше не увидит.

На долю тех, кому при рождении написали "отказную", приходится по той же статистике один процент от общего количества новорожденных.

Теперь к числу детдомовцев добавляются и дети трудовых мигрантов, в основном из регионов Средней Азии. Приехавшие работать в Россию мужчины и женщины по разным причинам оставляют здесь своих новорожденных. Но в детском доме такой подкидыш становится гражданином России, вне зависимости от национальности своих родителей.

Правда, с таким же успехом детей оставляют и молоденькие мамы, приехавшие покорять большие города. Ребенок им не нужен.

Есть еще одна категория "ненужных" детей. Но уже не детдомовская, а "больничная". По правилам, перед детским домом малыша обязаны обследовать врачи. А тут как повезет. В больнице есть целые палаты, где ненужные родителям малыши обитают от недель до двух лет.

Существует и статистика просто брошенных детей - таких находят в захламленных, запертых квартирах, оставляют в парках, на улице и даже в кучах мусора. Не всех находят живыми. Вчерашнего нашли в переходе... Следователи теперь будут искать его мать.

Идея с бэби-боксами в нашей стране не задалась. До сих пор действующая во многих развитых странах система, когда можно не рисковать жизнью ребенка и оставить его анонимно в специальном безопасном контейнере, вызвала массу споров, скандалов, громких заявлений и до сих пор ничем толком не завершилась. Законопроект об этих боксах в Думе есть, но уже несколько лет в закон он не превратился.

"Государственных" детей правильно кормят, обувают, одевают, за ними убирают. Но их не учат жизни. Выйдя в мир, эти ребята не знают, сколько стоит хлеб, как вкрутить перегоревшую лампочку, что можно и что нельзя. Это называется социализация.

Поэтому безжалостная статистика России показывает, что только десять процентов подкидышей, выросших в детских домах, становятся успешными людьми. Сорок процентов становятся алкоголиками и наркоманами, еще сорок имеют проблемы с законом и десять процентов заканчивают жизнь самоубийством.