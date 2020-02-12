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12.02.2020 23:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прием против лома

В Подмосковье собрали больше тысячи тонн электронного мусора
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8085)
В Подмосковье подвели итоги экологической акции по сбору списанной в утиль техники. За год жители области собрали и отправили на переработку 1020 тонн старых компьютеров, принтеров, телефонов, электронных игрушек, сломанной бытовой и медицинской техники.
Мусор из этой корзинки выбрасывать на свалку нельзя - он загрязняет почву и подземные воды токсичными веществами да к тому же разлагается 500 лет. Фото: Getty Images Мусор из этой корзинки выбрасывать на свалку нельзя - он загрязняет почву и подземные воды токсичными веществами да к тому же разлагается 500 лет. Фото: Getty Images
Мусор из этой корзинки выбрасывать на свалку нельзя - он загрязняет почву и подземные воды токсичными веществами да к тому же разлагается 500 лет. Фото: Getty Images

Все эти приборы можно было бы просто выкинуть на помойку - что, кстати, и происходит чаще всего. Но, например, пластик, из которого делают корпуса компьютеров, разлагается более 500 лет. "А еще в электронном мусоре есть опасные химические элементы, включая ртуть, мышьяк и свинец. 70% токсичных отходов, которые загрязняют почву и подземные воды тяжелыми соединениями, приходится именно на электронный мусор", - рассказывает председатель совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин. К тому же объем такого мусора у нас ежегодно растет, даже зубные щетки у многих - и те с аккумуляторами. Захоронение электронных отходов в большинстве стран мира запрещено и, как утверждают в Фонде рационального природопользования, подобный запрет в 2021 году будет введен и в России.

Жители частных домов в Подмосковье будут платить за мусор по факту вывоза

Подмосковье проводит акцию по сбору утильной техники четвертый год подряд. "С каждым годом участников становится все больше, объемы сбора растут. Не менее отрадно то, что сами производители техники, в том числе и мировые лидеры, начинают осознавать свою ответственность за окружающую среду. Партнерами многих экологических проектов в Подмосковье являются производители с мировыми именами, такие как Samsung и Hitachi", - отметил, подводя итоги акции, зампред правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Производители техники в последние несколько лет также стараются сделать свою продукцию более экологичной, многие торговые марки уже производят технику, пригодную к переработке более чем наполовину.

Больше всего списанной электроники собрали жители Рузы, Коломны и Бронниц. И очень много среди участников акции было школьников. Помните, в советское время ученики дружно собирали металлолом и макулатуру? Вот так же дружно сейчас собирают электронный мусор. Кстати, все собранное в Подмосковье на переработку далеко возить не придется - у Фонда рационального природопользования есть собственные производственные мощности по глубокой переработке таких отходов. Предприятие находится в Люберцах и оборудовано так, чтобы максимально выбрать из техники все полезные фракции.

Более 600 обращений о раздельном сборе мусора поступило в центр поддержки

Организаторы акции говорят: в этом проекте нет ни капли пиара. Подтверждение тому - победитель новой номинации "Эковолонтер года". Расширить акцию, добавив в нее номинаций, чтобы определить победителей в каждой из них, просили жители области, у которых каждый год появляется все больше экологических инициатив. Так вот, первым "Эковолонтером года" признан... безымянный автор проекта "Давайте уберем". Нет, у него, конечно, есть имя, но человек предпочел, чтобы его не называли. И даже награду за победу попросил получить своего друга, тоже экологического активиста, актера театра и кино Андрея Финягина. "Автор проекта "Давайте уберем" передает всем нам: друзья, присоединяйтесь!" - сказал Финягин. В чем суть проекта? Да просто человек в свободное время ищет мусорные навалы в лесах, на берегах водоемов, в других местах массового отдыха граждан. Находит и убирает. Не пишет жалобы, не ждет, когда ответственные за чистоту государственные органы пришлют бригаду коммунальщиков с метлами, а убирает сам с помощью таких же неравнодушных к экологическому здоровью Московской области единомышленников.

Кстати

Появилась возможность освободить гаражи и балконы от старой техники и у москвичей. Пункт сбора электронного мусора на днях открылся у метро "Сокол" - на Ленинградском проспекте, д. 80, к. 25. Он будет работать постоянно.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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