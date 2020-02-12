В Подмосковье собрали больше тысячи тонн электронного мусора

В Подмосковье подвели итоги экологической акции по сбору списанной в утиль техники. За год жители области собрали и отправили на переработку 1020 тонн старых компьютеров, принтеров, телефонов, электронных игрушек, сломанной бытовой и медицинской техники.

Мусор из этой корзинки выбрасывать на свалку нельзя - он загрязняет почву и подземные воды токсичными веществами да к тому же разлагается 500 лет. Фото: Getty Images

Все эти приборы можно было бы просто выкинуть на помойку - что, кстати, и происходит чаще всего. Но, например, пластик, из которого делают корпуса компьютеров, разлагается более 500 лет. "А еще в электронном мусоре есть опасные химические элементы, включая ртуть, мышьяк и свинец. 70% токсичных отходов, которые загрязняют почву и подземные воды тяжелыми соединениями, приходится именно на электронный мусор", - рассказывает председатель совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин. К тому же объем такого мусора у нас ежегодно растет, даже зубные щетки у многих - и те с аккумуляторами. Захоронение электронных отходов в большинстве стран мира запрещено и, как утверждают в Фонде рационального природопользования, подобный запрет в 2021 году будет введен и в России.

Подмосковье проводит акцию по сбору утильной техники четвертый год подряд. "С каждым годом участников становится все больше, объемы сбора растут. Не менее отрадно то, что сами производители техники, в том числе и мировые лидеры, начинают осознавать свою ответственность за окружающую среду. Партнерами многих экологических проектов в Подмосковье являются производители с мировыми именами, такие как Samsung и Hitachi", - отметил, подводя итоги акции, зампред правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Производители техники в последние несколько лет также стараются сделать свою продукцию более экологичной, многие торговые марки уже производят технику, пригодную к переработке более чем наполовину.

Больше всего списанной электроники собрали жители Рузы, Коломны и Бронниц. И очень много среди участников акции было школьников. Помните, в советское время ученики дружно собирали металлолом и макулатуру? Вот так же дружно сейчас собирают электронный мусор. Кстати, все собранное в Подмосковье на переработку далеко возить не придется - у Фонда рационального природопользования есть собственные производственные мощности по глубокой переработке таких отходов. Предприятие находится в Люберцах и оборудовано так, чтобы максимально выбрать из техники все полезные фракции.

Организаторы акции говорят: в этом проекте нет ни капли пиара. Подтверждение тому - победитель новой номинации "Эковолонтер года". Расширить акцию, добавив в нее номинаций, чтобы определить победителей в каждой из них, просили жители области, у которых каждый год появляется все больше экологических инициатив. Так вот, первым "Эковолонтером года" признан... безымянный автор проекта "Давайте уберем". Нет, у него, конечно, есть имя, но человек предпочел, чтобы его не называли. И даже награду за победу попросил получить своего друга, тоже экологического активиста, актера театра и кино Андрея Финягина. "Автор проекта "Давайте уберем" передает всем нам: друзья, присоединяйтесь!" - сказал Финягин. В чем суть проекта? Да просто человек в свободное время ищет мусорные навалы в лесах, на берегах водоемов, в других местах массового отдыха граждан. Находит и убирает. Не пишет жалобы, не ждет, когда ответственные за чистоту государственные органы пришлют бригаду коммунальщиков с метлами, а убирает сам с помощью таких же неравнодушных к экологическому здоровью Московской области единомышленников.

Кстати

Появилась возможность освободить гаражи и балконы от старой техники и у москвичей. Пункт сбора электронного мусора на днях открылся у метро "Сокол" - на Ленинградском проспекте, д. 80, к. 25. Он будет работать постоянно.