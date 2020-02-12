В Воронеже открылась выставка русского портрета

Узнать, почему аристократы на старинных полотнах так похожи друг на друга, и встать с ними в один ряд смогут посетители выставки "Портрет в перспективе" из собрания столичного Музея Василия Тропинина, которая открылась в столице Черноземья.

Картины самого Тропинина - когда-то главного портретиста Москвы - здесь не самые известные. Прийти стоит не ради них одних. На выставке показан путь, который прошел в России светский портрет за три века: от статичных парсун, напоминающих иконы, до эмоциональных изображений в духе модернизма. Видно, как развивалась живопись, как менялись быт и люди.

Всего в зале собрано более 40 работ. Произведения XVIII-XIX веков из тропининского музея в Воронеже ранее не экспонировались. На их фоне по-новому воспринимаются знакомые полотна из областного музея имени И. Крамского, охватывающие период до 1940-х годов.

Первые портреты в нашей стране писали для представителей высшего сословия. Целую галерею таких образов создали иностранные мастера Луи Каравак и Дамон Ортолани, работавшие при царском дворе. Наряду с ними трудились отечественные художники, в том числе выходцы из крепостных крестьян. Они нередко оставались неизвестными. Бывает, что не удается установить и имя модели.

- Портрет - изображение не просто внешних черт, но и статуса, и фамильных особенностей человека. В портретах аристократов, особенно в XVII-XVIII веках, художники старались отразить не столько индивидуальность человека, сколько его статус и фамильные особенности. Отсюда такое внимание к костюму, орденам, символическим деталям вроде колосьев в прическе (отсылка к образу древнеримской богини плодородия Цереры). Лица же писались в стандартной манере - с полуулыбкой, как бы в легкой дымке. Поэтому определить имя героя бывает сложно, - пояснила ученый секретарь Музея Тропинина, куратор выставки Ксения Рашковская.

Итальянцы приукрашивали своих моделей, русские художники не боялись изображать их как есть

Художники-итальянцы приукрашивали своих моделей. Русские мастера не боялись изображать их как есть - к примеру, Петр Первый на полотне Алексея Антропова запечатлен со всеми шрамами, морщинами и напряжением во взгляде.

Позже в моду вошел романтический портрет, с драпировками и красивым пейзажем на фоне. В подобном ключе решен образ графа Потоцкого - он мирно и меланхолично позирует с ребенком возле могилы жены. Напротив - многодетное семейство Затолокиных: герои выглядят забавными, поскольку художнику-самоучке немного не хватило мастерства.

Многих посетителей удивят детские портреты Ольги и Николая Кривцовых - малыши изображены в женских платьях с почти одинаковыми прическами. Для первой половины XIX века это вполне типичная картина, отметила Рашковская. Пол ребенка на портрете обозначали с помощью атрибутов: у мальчика могла быть крошечная шпага или яблоко, у девочки - букет.

В конце столетия русские живописцы стали активно интересоваться сюжетами из жизни простого народа, ну а век ХХ дал им простор для экспериментов с техникой и формой. К примеру, "Тося" Виктора Вакидина, написанная в 1942 году, напоминает по стилю немецкий экспрессионизм.

В собрании Музея Тропинина современных картин нет, но там отлично понимают, какие портреты характерны для наших дней. На воронежской выставке оборудована маленькая фотозона, и посетители охотно используют ее, создавая "портреты в перспективе".

Справка "РГ"

Экспозиция открыта до 22 марта 2020 года в областном музее имени И. Крамского по адресу: Воронеж, пр-т Революции, 18. График работы можно уточнить по телефону: (473) 255-38-67 или на сайте mkram.ru.