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12.02.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вильфанд рассказал, насколько оправдался прогноз на зиму 2020 года

Текст: Ольга Игнатова
Прогноз на отопительный сезон 2019-2020 годов, выпущенный Гидрометцентром в конце сентября прошлого года, практически полностью оправдался. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы прогнозировали теплую зиму, так сказать в розовых тонах. Так оно и получилось. Февраль, конечно, еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы, но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза - с октября по март - очень высокая. Точную цифру мы назовем в середине апреля, когда уже появится прогноз на лето, - уточнил Вильфанд.

Фото: iStock
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Он напомнил, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58-81%. В ноябре 2019 года Вильфанд пообещал, что в целом зима в России окажется нехолодной, с температурами преимущественно около и выше нормы.

А это значит, что зимой на синоптических картах должны были преобладать розовые цвета. Если бы прогнозировалась холодная зима, тогда бы на картах преобладали голубые оттенки.

Но все же синоптики явно не рассчитывали, что зимние температуры будут превышать норму на 10 градусов, как в Москве, или на 20, как в Сибири. Так, например, декабрь в Москве оказался теплее нормы на 6-7 градусов. Да еще и бесснежным. Не порадовал любителей снега и январь. Второй зимний месяц в российской столице признали самым теплым за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Его средняя температура превысила климатическую норму на 9,3 градуса.

Фото: iStock
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А вот февраль должен быть холоднее января и декабря. В долгосрочном прогнозе, кстати, говорится, что февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного округа. Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в республиках Северо-Кавказского округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.

В марте, по долгосрочному прогнозу, выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке. На всей остальной территории температура будет близка к норме.

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