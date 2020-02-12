Воронежцы разместили на счетах эскроу в ВТБ более 100 млн рублей

ВТБ в Воронеже привлек на счета эскроу физических лиц 104,3 млн рублей. В целом по стране сумма средств, размещенных на таких счетах в банке, составляет более 50 млрд рублей.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Для оформления был разработан удобный процесс: покупателю объекта в новостройке достаточно паспорта и договора участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. На сегодняшний день ВТБ раскрыл уже более 360 счетов эскроу по шести объектам долевого строительства.

"Растущее количество открытых счетов эскроу в воронежском ВТБ говорит о доверии к банку и новому способу расчетов по договорам долевого участия. Люди чувствуют себя защищенными, что стимулирует их к покупке недвижимости в новостройках. Следуя стратегической задаче банка быть клиентоцентричными, мы разработали комфортный сервис по открытию эскроу. В ближайшей перспективе в ВТБ это можно будет сделать дистанционно, что ускорит процесс и сделает его удобнее", - отметил Владимир Пенин, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент.

Процесс приобретения квартиры в новостройке с использованием счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода жилья в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, деньги возвращаются дольщику.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)