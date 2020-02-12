Рогозин рассказал, для чего нужен космодром Восточный

Бригады, работающие на Байконуре, постепенно оставляют его и переезжают на космодром Восточный. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, Восточный нужен для обеспечения интересов России по федеральным программам. "Полная независимость и суверенитет - для этого нужен Восточный", - цитирует KP.Ru слова главы госкорпорации.

На данный момент с Восточного в космос отправляются две ракеты Союз-2. С конца апреля начинает пусковая кампания, в ходе которой в этом году проведут четыре пуска спутников компании One Web. "Дальше темпы будут наращиваться. Вторая очередь, 2023 год, под ракеты Ангара. Третья очередь - под ракеты Союз-5", - добавил Рогозин.