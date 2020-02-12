Этой зимой пошли слухи о скором извержении вулкана Авачинский на Камчатке. Многие жители столицы полуострова наблюдали необычное свечение над кратером. О том, что исполин может проснуться, предупредили специалисты Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска. Но прогнозы не оправдались. От чего зависит их точность, "РГ" узнала у доктора геолого-минералогических наук, директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова.

Алексей Юрьевич, в декабре активизировались сразу два вулкана - Авачинский и Безымянный. Это нормальная для полуострова ситуация?

Алексей Озеров: Авачинский, который мы называем "домашним" из-за близкого расположения к Петропавловску-Камчатскому и Елизову, - опасный и очень продуктивный вулкан. Начиная с 1737 года там произошло около 15 извержений, часть из них пароксизмальные, то есть очень сильные. Сейчас вулкан находится под постоянным наблюдением камер - наших и Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Однажды аппаратура зафиксировала свечение в вершинном кратере.

Мы исследовали вулкан с вертолета, провели термальную съемку, сопоставили ее с летней и определили, что различий нет. Да, свечение - не совсем нормальное явление, но за ним необязательно следует извержение. Мы не нашли его предвестников, о чем заблаговременно проинформировали жителей.

Камчатка и Курильские острова - самая "горячая точка" на земле. У нас ежегодно гарантированно извергаются от трех до семи вулканов. Сейчас там ничего необычного не происходит.

Сколько всего вулканов на Камчатке?

Алексей Озеров: Смотря как считать. Есть вулканы высотой до 200 метров, диаметром в основании 600-800 метров. Они извергаются один раз, и их тысячи. Крупных и средних - сотни, активно извергающихся - около 30. И наконец, есть сверхактивные, извергающиеся каждый год. Это Шивелуч, Безымянный, Карымский и Ключевская сопка.

Говорят, на Камчатке есть супервулкан, взрыв которого может привести к "ядерной зиме" и поставить человечество на грань выживания…

Алексей Озеров: Действительно, у нас существует вулкан, подобный Йеллоустону, но называть эти образования супервулканами неправильно. Вулкан - это гора, из которой идет дым. А Йеллоустоун представляет собой структуру другого типа - огромную кальдеру, гигантский древний кратер, размером от трех до 20 километров. Извержения здесь случались с промежутком в один-два миллиона лет. Учитывая такие временные разрывы и дату предыдущего извержения, следующее может произойти через 300-400 тысяч лет. Но не факт.

Американские вулканологи, сейсмологи, физики считают, что в результате извержения Йеллоустона может наступить "ядерная зима" - явление, которое применительно к вулканам первым описал бывший директор нашего института Сергей Александрович Федотов. Возможно, заокеанские коллеги действительно верят, что Йеллоустоун опасен уже сейчас. Так или иначе, за счет этой "веры", они имеют средства на исследования, отличную аппаратуру и целое поколение молодых ученых.

Камчатскую суперкальдеру, получившую название Карымшина, открыл сотрудник нашего института Владимир Леонов. Более миллиона лет назад этот вулкан выбросил на поверхность огромное количество магмы - 700-800 кубометров.

Для нас кальдера Карымшина опасна?

Алексей Озеров: Нет, как и Йеллоустон. Суперкальдера интересна как геологический объект - это раз. Во-вторых, мы хотим понять природу явления. В настоящее время, согласно проводимым исследованиям, суперкальдера не представляет суперопасности для населения Камчатки.

Насколько удалось приблизиться к пониманию процессов, происходящих внутри вулканов?

Алексей Озеров: Нами было открыто абсолютно новое явление - периодичность в динамике извержений. Оказалось, что оно в некоторых случаях представляет собой упорядоченный процесс, а вулкан работает как генератор периодических сигналов. Далее возник вопрос - каково природное явление, обеспечивающее этот процесс? Мы начали теоретический поиск, а затем решили смоделировать явление.

Сборка и наладка конструкции длилась пять лет, и в 2008 году мы создали систему, не имеющую аналогов в мире: КАМБИ - комплекс аппаратуры моделирования динамики базальтовых извержений, или лабораторный вулкан высотой с шестиэтажный дом. Эта установка дает нам возможность понимать и описывать процессы, происходящие в питающих системах вулканов. И это снова не только фундаментальная наука, но и ее практическое применение - научиться предсказывать то, что произойдет с вулканом в ближайшее время, чтобы в случае опасности предупредить авиацию и население.

Кроме того, с помощью этой установки мы можем моделировать процессы, происходящие в нефтегазоносных скважинах.

То есть можно сказать, что ученые уже научились прогнозировать извержения вулканов?

Алексей Озеров: Не надо гневить Бога! Хотя я могу привести примеры, когда российские вулканологи и сейсмологи дали точные прогнозы. В 1964 году почти удалось предсказать извержение вулкана Шивелуч. Почти - потому что очень трудно впервые предсказать природное явление, нужно иметь знания и научную смелость. Аппаратура была неточной, не хватало представлений о механизмах процесса... А извержение Толбачика в 1975 году предсказали. Но все-таки процессы не изучены до конца.