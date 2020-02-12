В Харбине полностью восстановлена работа транспорта

В главном городе провинции Хэйлунцзян в полном объеме возобновлено движение общественного транспорта.

Для четкого обеспечения перевозок Харбинское управление по делам городского транспорта приняло ряд мер, чтобы удовлетворить потребности местных жителей и обеспечить безопасность пассажиров. Прежде всего это непрерывная подача на маршрут нескольких транспортных средств в ранние часы пик по горячим направлениям.

В то же время строго соблюдается режим дезинфекции и вентиляции. Транспортные средства на начальной и конечной остановках должны проветриваться не менее пяти минут, а также очищаться и дезинфицироваться. Машинам, которые не подвергаются дезинфекции и вентиляции, категорически запрещается выходить на маршрут.