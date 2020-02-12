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12.02.2020 11:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии коммунальщики спилили рог у Быка зимы

Текст: Владимир Таюрский

В Нюрбинском улусе Якутии коммунальщики спилили рог у ледяной статуи мифического Быка зимы, нагоняющего, по народному поверью, лютую стужу.

Легенда гласит, что в начале зимы из глубин Северного Ледовитого океана поднимается огромный бык. Он выходит на сушу и бродит по ней, нагоняя холод. Чем дальше в зиму, тем длиннее у него отрастают рога и тем сильнее морозы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Первый рог, согласно народному календарю, отваливается у Быка зимы 12 февраля. Коммунальщики из Нюрбинского улуса решили "помочь природе" и утром ножовкой спилили рог у ледяной статуи мифического животного. На страничке ГУП "ЖКХ РС(Я)" в Instagram они отметили, что для них это символизирует переход ко второму, более теплому этапу отопительного сезона.

Второй рог у Быка зимы, по народному календарю, отвалится 24 февраля. И это будет означать, что на пороге весна.

Как считают ученые, за мифического быка в старину северяне принимали вытаивающие из вечной мерзлоты туши мамонтов. Любопытно, что 11 февраля отвалился бивень у статуи мамонта, вылепленной из снега и льда возле мэрии Якутска.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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