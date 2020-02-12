В Приморье истребители Су-35С уничтожили самолеты "противника"

Летчики Восточного военного округа провели учебно-тренировочные полеты, во время которых провели воздушный бой с самолетами условного противника.

В Приморском крае экипажи истребителей Су-35С выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки. Особое внимание уделили технике пилотирования, наступательным и оборонительным маневрам на разной высоте и скорости.

"Экипажи Су-35С поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, в роли которого выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Кроме того, были отработаны групповые полеты и полеты парой в обычных и сложных метеорологических условиях. Пилоты также выполнили элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа.