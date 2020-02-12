В Женеве состоялось закрытое совещание Всемирной организации здравоохранения с участием ведущих вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов мира. Тема - новый коронавирус. До сих пор, признали в ВОЗ, многое о нем остается неизвестным.

Китай объявил о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане полтора месяца назад, и за это время сведения о вирусе стремительно накапливались, но в то же время многократно менялись.

Как отметил на форуме генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сейчас главная задача - объединить усилия и сосредоточиться на отражении распространения вируса, а также изучении его свойств и создании вакцины. Она, по мнению главы ВОЗ, может быть разработана в течение 18 месяцев. Хотя, как отмечают многие эксперты, сконструировать вакцину не очень сложно - куда труднее ее испытать, тем более не в лаборатории, а в условиях реальной вспышки инфекции.

Главный удар по-прежнему приходится на Китай. За последние сутки более 2 тысяч заболевших (см. рис). Но в начале февраля за день регистрировалось почти по 4 тысячи заразившихся, а потом кривая заболеваемости повернула вниз, и это дало повод руководству ВОЗ выразить осторожный оптимизм.

Еще одна положительная новость - специалисты КНР по респираторным вирусным инфекциям уточнили время инкубационного периода: в среднем он составляет три дня (а не две недели или даже 20 дней, как считалось ранее). Хотя случаи, когда заболевание развивалось долго (до 24 дней), тоже были, но это редкость. В ВОЗ сообщили свои данные, которые рассчитали на основании истории болезни пациентов, заболевших за пределами КНР - 5,2 дня инкубационного периода в среднем. И это, отмечают специалисты, обнадеживающая информация, потому что чем меньшее время болезнь протекает скрыто, тем легче быстро выявить и изолировать всех, кто контактировал с вирусоносителем. И поставить барьер распространению инфекции.

В первый день совещания ВОЗ стало известно официальное наименование нового коронавируса. Его назвали COVID-19 (сокращенно от "Coronavirus disease" - "заболевание, вызванное коронавирусом").

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, название абсолютно нейтральное, в нем нет и намека на географию происхождения нового штамма, ни каких-либо иных упоминаний, которые могли бы нанести ущерб экономике страны, где впервые был обнаружен вирус, либо побудить к дискриминационным проявлениям в отношении населения.

Такая толерантность вполне уместна: недаром власти Китая обратились к мировому сообществу с призывом не прерывать экономические связи с КНР.

Но прежде всего в фокусе внимания ВОЗ - здоровье населения планеты. "Главная задача сейчас - давайте сосредоточимся на отражении атаки вируса", - заявил глава ВОЗ, уточнив, что случаи заражения зарегистрированы уже в 24 странах.

При этом появились "положительные сигналы": уже несколько дней наблюдается устойчивое уменьшение числа новых заболевших, а значит, скорость распространения вируса замедлилась.

Главный удар инфекции по-прежнему приходится на Китай, в других странах распространение вируса удается контролировать

Прогнозов за последние дни высказывается много, и предлагаемые сценарии очень разные. Британские эпидемиологи предположили, что может заболеть еще 500 тысяч человек. Китайские эксперты ждут пика заболеваемости во второй половине февраля, а потом инфекция должна пойти на убыль. Отвечая на вопрос журналистов по поводу еще одного прогноза, согласно которому новым вирусом может заразиться до 60 процентов населения планеты, глава ВОЗ призвал не нагнетать панические настроения.

"Когда мы столкнулись со вспышкой Эбола, также было много спекуляций о том, что инфекция представляет тотальную опасность для всего мира, - отметил доктор Гебрейесус. - Позиция ВОЗ такова: давайте посмотрим, что мы можем сделать, какие меры предпринять, чтобы противодействовать распространению вируса".

Ваню выписали домой

Китайский Ваня поблагодарил персонал больницы и минздрав Забайкалья и заявил, что готов сдать свою кровь, чтобы помочь в создании вакцины. Фото: Ситуационный центр по коронавирусу в Забайкальском крае ТАСС

В среду днем из краевой клинической инфекционной больницы, расположенной в Чите, выписали гражданина КНР Вань Юньбиня, который лечился от коронавирусной инфекции нового типа. Теперь он хочет сдать кровь, чтобы помочь в создании вакцины от этой болезни.

- Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи, - рассказал главный врач больницы Сергей Юрчук. - Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть.

Сам бывший больной хоть и вышел из больницы в маске, радовался солнцу, хорошей погоде и свежему воздуху, по которым успел соскучиться в больничных стенах.

Некоторое время назад, еще находясь в больничных стенах, Вань Юньбинь записал обращение, где поблагодарил персонал больницы и минздрав Забайкалья за работу и сказал, что принял решение после выздоровления сдать свою кровь, чтобы помочь в создании вакцины.

"Для меня это хорошая возможность отблагодарить Россию", - сказал он.

По словам Юрчука, больница не занимается исследованиями, но, если такая необходимость возникнет, он поможет связаться с бывшим пациентом.

Вань Юньбинь, или Ваня, как обращался к нему персонал больницы, был госпитализирован 26 января, накануне он вместе с семьей вернулся из КНР.

Вместе с женой и дочерью он постоянно живет в России, его супруга родом из Бурятии, дочери два года, а в Китай поехали проведать родных главы семейства. В видео Вань Юньбинь попросил прощения за этот поступок - он не знал, что такое путешествие может быть настолько опасным.

Маленькая дочь после путешествия тоже была не здорова - у нее поднялась температура. Почувствовав себя плохо, глава семейства обратился к врачам, и его госпитализировали, поместив в спальный бокс. В соседнюю палату положили жену с ребенком.

О том, что результат анализов у китайского гражданина положительный, стало известно 31 января. Причем диагноз удалось поставить только со второго раза - первый тест инфекцию не выявил.

Во время пребывания в больнице китайского больного навестил губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с министром здравоохранения региона Валерием Кожевниковым, который лично осмотрел больного.

- Пациент мне сказал, что у него претензий нет, - отметил Кожевников. - Он доволен лечением и всеми условиями. В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи. Он выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя кашель еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые.

В ближайшие два дня, если повторный анализ не выявит коронавируса, больничные стены покинут его жена и дочь. Семья вернется к обычной жизни в Чите.

Подготовила Анна Бондаренко, Забайкальский край

Тем временем

В Карелии с подозрением на коронавирусную инфекцию еще 1 февраля госпитализировали китайского студента, который учится в Петрозаводской государственной консерватории. Накануне он вернулся из Китая и почувствовал недомогание. За молодым человеком прибыла бригада больницы скорой медицинской помощи в специальных противочумных костюмах.

У пациента зафиксировали температуру 37,3 градуса. Других признаков заболевания не нашли. Но медики все же приняли решение отвезти студента в Республиканскую инфекционную больницу, где взяли все необходимые анализы, которые сразу же отправили в Москву. Ведь лаборатории, способной сразу выявить вирус, в Карелии нет. А экспресс-тестов для диагностики данной инфекции не существует.

Что касается готовности республики к коронавирусной инфекции, то, по словам министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, в инфекционной больнице имеются боксы, которые могут быть задействованы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию с целью их изоляции, уточнения диагноза и лечения. Для работы с ними есть необходимые средства индивидуальной защиты: противочумные костюмы многократного использования и одноразовые защитные комплекты, специальные респираторы и одноразовые маски. В достаточном количестве расходные материалы для отбора биологического материала. Отделения больницы оснащены пульсоксиметрами.

А студент консерватории уже больше десяти дней томится в больничном боксе. Как сообщил главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко, молодой человек чувствует себя нормально. Температуры нет, других симптомов тоже нет. Но выписать его не могут, так как карантинный период составляет 14 дней. Да и результатов анализов до сих пор нет. Почему так долго это происходит, никто не объясняет.

По данным МВД Карелии, в 2019 году в регионе встали на миграционный учет более 1,2 тысячи граждан Китая, 625 из них приехали учиться, 291 человек - туристы, а остальные совершили поездки в основном с целью бизнеса.

Подготовила Светлана Цыганкова, Карелия

А как у них

В Китае принятые меры замедлили распространение коронавируса нового типа, во вторник получившего официальное название COVID-19. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за последние две недели ежедневный прирост подтвержденных случаев инфицирования сократился на 48,2 процента. "Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день", - проинформировали в ведомстве. Параллельно доля излечившихся от коронавируса к 11 февраля выросла до 10,6 процента. По последним данным, в КНР число подтвержденных случаев заражения достигло 44,6 тысячи, 1113 человек скончались. При этом 4740 человек смогли победить недуг.

Для более эффективного выявления инфицированных власти Пекина распорядились продавать в аптеках лекарства от простуды и гриппа только при наличии у покупателей документов. Аптеки должны ежедневно отчитываться о людях с симптомами пневмонии.

Многие учреждения в КНР, в том числе учебные, остаются закрытыми, поэтому Образовательное телевидение Китая намерено запустить для школьников онлайн-трансляцию уроков. А минюст запустил онлайн-платформу, позволяющую проконсультироваться о профилактике и предотвращении распространения коронавируса, не выходя из дома.

Минздрав Японии сообщил о 39 новых заболевших на круизном лайнере Diamond Princess, который еще не менее недели будеть стоять на карантине в порту Иокогамы. Россиян среди заболевших пока нет.

Власти Южной Кореи, чтобы защитить своих военных от коронавируса, решили сократить число участников предстоящих учений с США в Таиланде. Вместо 400 туда отправятся лишь 30 офицеров.

Подготовил Юрий Когалов