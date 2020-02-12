За избиение школьницы в Приморье ответят родители напавших учеников

Родителям учеников нескольких классов одной из школ Владивостока придется ответить за то, что их дети напали на десятилетнюю школьницу и нанесли ей телесные повреждения, сообщает ТАСС.

Ранее полиция начала проверку по заявлению бабушки девочки о том, что ее внучку побили. Как уже успели установить правоохранители, причиной конфликта между учащимися третьих, четвертых и пятых классов послужили личные неприязненные отношения.

После того как инспекторы по делам несовершеннолетних провели с участниками драки профилактические беседы, те раскаялись в содеянном и извинились перед пострадавшей и ее родственницей.

Но родители инициаторов конфликта все-таки будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). На профилактический учет будут поставлены сами провинившиеся. Полицейская проверка продолжается.