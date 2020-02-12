Член Королевского датского географического общества в Нижний Новгород приехал со свой съемочной группой. Они будут делать документальный фильм о путешествии. В 2017 году 48-летний доктор Томас Франк уже сплавал на каяке от Старой Ладоги до Константинополя. Экспедиция заняла 65 дней и подтвердила преимущества использования лодок небольшого размера, помогла установить "живую" историческую связь между Скандинавией, Россией и Византией. Например, йеллингские камни, рассказывающие о крещении в Дании, свидетельствуют о том, что король викингов Харальд Синезубый первым принес христианство в Данию. Франк заметил, что рисунки на этих камнях очень похожи на фрески Великого Новгорода, то есть истоки датского христианства стоит поискать именно в России.
Теперь Томас хочет найти русский водный путь викингов с севера до Каспийского моря.
- Я хочу проверить гипотезу о том, что предки датчан сотни лет назад заходили далеко на юг России именно на маленьких лодках-долбленках, - улыбается рыжий потомок викингов. - В древних манускриптах есть упоминания о таких путешествиях. Например, на одном надгробном камне написано, что викинг погиб около Бухары. Однажды я случайно увидел документальный фильм нижегородского журналиста Юрия Немцова о мастере из деревни Аристово Нижегородской области Михаиле Напылове, который делает лодки по старинным технологиям, таким же, какие были у нас! Я был изумлен: в скандинавских странах таких мастеров не осталось. Я приехал к Михаилу и заказал у него лодку.
Свой путь от реки Ухтыш в Нижегородской области до Каспийского моря датчанин начнет в мае 2020 года. Через шлюзы его на лодке, конечно, не пустят, поэтому иногда придется волочить ее посуху. Тут-то габариты и небольшой вес лодки сыграют свою роль.
- Проплыву и проволоку столько, сколько смогу, - добавил Томас.- Никто на такой маленькой лодке раньше не пробовал проходить такие расстояния. Психологически меня поддержит ваша невероятно красивая природа. И наверняка в дороге мне помогут добрые русские люди.
Михаил Напылов из Аристова скоро закончит свой ботник (так называется долбленая лодка на Керженце). Потом зароет ее до весны, затем просушит, "разведет" и покроет битумом, разбавленным бензином.
- Технология древняя, но усовершенствованная, - рассказал мастер. - Срубаю осину, выбираю сердцевину, придаю лодке форму яйца. Сверлю в шахматном порядке отверстия по бортам, потом в отверстия загоняю пруточки из крушины - в дальнейшем это поможет бортам правильно развестись. После сушки на костре распираю борта рябиновыми прутиками крест-накрест для придания формы. Затем вставляю шпангоуты. Длина лодки получается около пяти метров, вес - килограммов 60.
Эта лодка и будет верной подругой Томасу на протяжении многих дней его непредсказуемого путешествия. Желаем ему семь футов под килем и хорошей погоды! И обязательно встретимся с потомком викингов по завершении его странствования.