Датский ученый, священник и путешественник Томас Франк отправится в исследовательское путешествие из глухой деревушки Нижегородской области на лодке, выдолбленной нижегородским мастером по старинным технологиям из цельного ствола дерева. Датчанин хочет доказать, что викинги ходили по российским рекам на маленьких лодках типа каяк. Причем ходили на тысячи километров вглубь. Корреспондент "РГ" встретился и с ученым, и с мастером и разузнал все подробности.

Член Королевского датского географического общества в Нижний Новгород приехал со свой съемочной группой. Они будут делать документальный фильм о путешествии. В 2017 году 48-летний доктор Томас Франк уже сплавал на каяке от Старой Ладоги до Константинополя. Экспедиция заняла 65 дней и подтвердила преимущества использования лодок небольшого размера, помогла установить "живую" историческую связь между Скандинавией, Россией и Византией. Например, йеллингские камни, рассказывающие о крещении в Дании, свидетельствуют о том, что король викингов Харальд Синезубый первым принес христианство в Данию. Франк заметил, что рисунки на этих камнях очень похожи на фрески Великого Новгорода, то есть истоки датского христианства стоит поискать именно в России.

Теперь Томас хочет найти русский водный путь викингов с севера до Каспийского моря.

- Я хочу проверить гипотезу о том, что предки датчан сотни лет назад заходили далеко на юг России именно на маленьких лодках-долбленках, - улыбается рыжий потомок викингов. - В древних манускриптах есть упоминания о таких путешествиях. Например, на одном надгробном камне написано, что викинг погиб около Бухары. Однажды я случайно увидел документальный фильм нижегородского журналиста Юрия Немцова о мастере из деревни Аристово Нижегородской области Михаиле Напылове, который делает лодки по старинным технологиям, таким же, какие были у нас! Я был изумлен: в скандинавских странах таких мастеров не осталось. Я приехал к Михаилу и заказал у него лодку.

Свой путь от реки Ухтыш в Нижегородской области до Каспийского моря датчанин начнет в мае 2020 года. Через шлюзы его на лодке, конечно, не пустят, поэтому иногда придется волочить ее посуху. Тут-то габариты и небольшой вес лодки сыграют свою роль.

- Проплыву и проволоку столько, сколько смогу, - добавил Томас.- Никто на такой маленькой лодке раньше не пробовал проходить такие расстояния. Психологически меня поддержит ваша невероятно красивая природа. И наверняка в дороге мне помогут добрые русские люди.

Михаил Напылов из Аристова скоро закончит свой ботник (так называется долбленая лодка на Керженце). Потом зароет ее до весны, затем просушит, "разведет" и покроет битумом, разбавленным бензином.

- Технология древняя, но усовершенствованная, - рассказал мастер. - Срубаю осину, выбираю сердцевину, придаю лодке форму яйца. Сверлю в шахматном порядке отверстия по бортам, потом в отверстия загоняю пруточки из крушины - в дальнейшем это поможет бортам правильно развестись. После сушки на костре распираю борта рябиновыми прутиками крест-накрест для придания формы. Затем вставляю шпангоуты. Длина лодки получается около пяти метров, вес - килограммов 60.

Эта лодка и будет верной подругой Томасу на протяжении многих дней его непредсказуемого путешествия. Желаем ему семь футов под килем и хорошей погоды! И обязательно встретимся с потомком викингов по завершении его странствования.