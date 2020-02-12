Главные сцены "Сердца Пармы" сняты в Прикамье

В окружении каменных глыб на плоской вершине горы Крестовой льется кровь, топор стучит о плаху, суровые московские ратники угрюмо глядят на невозмутимых вогулов, а рядом бегают девушки в пуховиках. Вдруг раздается крик "Снято!" В Пермском крае сняли последние, зимние кадры фильма "Сердце Пармы".

День казни

Киногруппа располагалась там, где летом обычно проходят концерты и показывают спектакли в рамках фестиваля "Тайны горы Крестовой". Место известно не только в Прикамье - сюда каждый год приезжают со всей страны и из-за рубежа полюбоваться на вечерние представления, окрашенные багряным закатом.

Но вот зима, пасутся олени, бегают лучники, и замерзшие реквизиторы держат в руках муляжи отрубленных голов. Их живописно раскладывают около огромного чурбака - плахи, на которой князь Михан казнит вогулов за какие-то предусмотренные сценарием грехи.

- Потрясающие места, красота невиданная, - восхищается исполнитель роли Калины Владимир Свирский. - Честно говоря, кайфую здесь, высыпаюсь буквально за четыре часа, энергии хоть отбавляй. Костюмы шикарные и по погоде теплые, только ноги мерзнут, поэтому постоянно двигаюсь, заодно любуюсь зимней тайгой с высоты.

Виды с Крестовой действительно хороши, хотя почти всегда небо затянуто облаками и сыплет мелкий снег. Но это мешает снять главную сцену дня - казнь вогулов.

Под снегопадом

Реквизиторы обильно поливают снег возле плахи кровью. На самом деле это смесь краски, крахмала, обойного клея и воды, но выглядит вполне натурально. Снежок засыпает красные пятна, их нужно постоянно обновлять.

- Это не кровь! - кричит кто-то. - Это морковкин хвост, а не кровь! Больше надо, больше!

Из пластиковых канистр добавляют алой жидкости, и пока снег не завалил ее, начинают снимать.

- Тишина на площадке! - отдает команду замерзший ассистент режиссера. - Тихо!

Вогулы с сумрачными лицами один за другим ложатся на плаху, поправляя длинные косы. Это один кадр, в другом снимается замах топора - огромным широченным лезвием он с тупым стуком входит в плаху. Следующий кадр - отрубленные головы, сделанные из пластика. Плаха, топор, косматые головы в красных лужах - все выглядит вполне по-настоящему.

На съемки сцены казни киношники израсходовали двенадцать литров специальной жидкости – это краска, крахмал, обойный клей и вода. Фото: Константин Бахарев/РГ

Пограничники и риелторы

Массовка мерзнет, все переминаются с ноги на ногу, размахивают руками - греются. Но по команде собираются в группу и грустно смотрят на происходящее.

- Мы ветераны пограничных войск, привыкли к оружию, - говорит в перерыве директор стрелкового клуба из Лысьвы Олег Мартьянов. - Я и братья Кощеевы. В картине с лета снимаемся.

Трое лысьвенцев играют московских ратников. Съемки так увлекают, что Мартьянов работает в кадре... со сломанной ногой. Благо бегать не нужно.

- Мне уже стали сниться те давние времена, - он улыбается. - Будто на пограничных рубежах России стоим. Только вот зеленых околышей на шапках нет, ну форма тогда другая была. Книгу "Сердце Пармы" купил, приеду домой, прочитаю.

Многие в массовке снимаются не из-за денег - манит погружение в историю, волшебство кино. Хочется почувствовать себя героями той далекой поры, когда не было ни ипотеки, ни финансовых кризисов, а все вопросы решались с помощью острого меча.

Пермячки Ирина Квашнина и Гульнара Харамшина в обычной жизни риелторы. Здесь, на вершине горы Крестовой, они вогулки.

- Как же мы будем скучать по съемкам, когда они закончатся, - говорит Ирина. - Ведь здесь мы проживаем такую интересную жизнь, и такие хорошие люди подобрались, прямо как одна семья. Уезжать совсем неохота. Даже то, что съемки идут порой по 14 часов, не утомляет.

Нурия, жительница Губахи, закутанная поверх вогульских одежек в камуфляжную куртку, молча кивает и улыбается. Звучит команда на съемку, и женщины убегают на площадку.

Зонтик для князя

На высоком камне стоят князь Михан, воевода Полюд и другие герои. Они наблюдают за казнью.

В руках держат обычные черные зонтики, прикрывающие от снега. Сложный грим, прически - все это надо беречь от сырости.

Рядом в теплой куртке и красной шапке из искусственного меха князь Асыка, главный антагонист Михана, он же уроженец Владивостока и артист из Германии Валентин Цзин. Начинается съемка, и он - уже весь в мехах, в боевом шлеме - сурово наблюдает за действом.

- Князь Асыка провел в Пермском крае уже и лето, и зиму, - смеется Валентин Цзин. - Очень нравится на съемках, хотя и приходится летать сюда из Германии. А вогулы молодцы!

Режиссер с оператором то и дело появляются на площадке, что-то меняют, дают указания актерам. Те кивают, сосредотачиваются.

А поодаль, возле десятка возведенных чумов, мирно бродят северные олени. Их привезли из Сургута. Присматривают за животными хозяева, настоящие манси - потомки воинственных вогулов, некогда державших в страхе весь Урал. Сейчас это мирные оленеводы, на все вопросы улыбаются и говорят: "Хорошо, хорошо".

Тут же прогуливают лошадей. Их держат под уздцы малоразговорчивые татарские лучники. Кони тебенькуют - роют копытами снег в поисках травы.

Дубль за дублем

Оператор Сергей Астахов и режиссер Антон Мегердичев совещаются перед началом съемки новой сцены. Фото: Фото: Константин Бахарев/РГ

Между тем к плахе подходит князь Михан, последний вогул подает ему топор и кладет голову на плаху.

- Уже пять срубили, шестая осталась, - говорит закутанная в кучу одежек бригадир массовки или, как она требует себя называть, кастинг-директор по актерам второго плана Мария Антонова.

Это невысокая, хрупкая, но очень суровая девушка. Даже угрюмые "головорезы" из массовки, увешанные мечами, ножами и стрелами, беспрекословно ее слушаются.

Михан тем временем концентрируется, медленно вдыхает, поднимая топор, и вдруг с диким оглушающим криком рубит. Топор вонзается в плаху.

- Отлично! - кричит оператор.

Еще дубль, еще. Князь без устали кричит, всаживая топор в деревянный чурбак. Рядом камеры, микрофоны, техника, но создается впечатление, что казнь происходит на самом деле. После каждого дубля над Миханом раскрывают зонт, чтобы снег не запорошил его пышные, тщательно уложенные волосы.

Сергей Пускепалис играет воеводу Полюда. Жалуется, что приклеенная борода душит и щиплет лицо, но в остальном все в порядке.

Заболел кино

Человек в роскошной шубе, под которой виден панцирь, вытирает меч о рукав. Лицо в крови, как будто только что он вышел из тяжелой схватки.

- Я Виктор Лисеенко из Тюмени, - говорит он, улыбаясь. - В прошлом офицер-танкист, сейчас кандидат наук, преподаю в университете. Попал в кино на съемках "Тобола" у нас в Тюмени и буквально заболел всем этим. Послал свои данные, одобрили и в "Сердце Пармы". Играл летом жителя Чердыни, сейчас ратника.

Рядом два воина - Рудольф Касимов и Тимур Шагин. Рудольф называет себя потомком касимовских князей, воинское убранство на нем как повседневная одежда. Летом послал на съемки сына, сам пришел посмотреть. Сын уже работает в другом месте, Рудольф же намертво прикипел к фильму. Полгода уже тут.

- У меня папа главного героя князя Михана возит на машине, - смеется Тимур Шагин. - Мне говорит: иди, снимайся. Я кастинг прошел и вот играю. Папа сейчас в теплой машине сидит, а я мерзну, но все очень здорово, мне нравится.

Съемки казни подходят к концу. Снег около плахи весь в красных пятнах, обувью искусственную кровь разнесли по всей площадке. Тут и там кровавые следы. Глядя на суровых ратников и вогулов, я испытываю странное ощущение: кажется, что попал в прошлое.

Закончились съемки пермских эпизодов "Сердца Пармы" в макете крепости. Князь Михан делится впечатлениями от казни с Калиной, тот его успокаивает: дескать, не переживай, всякое в жизни бывает. К тому же дела давно минувших дней. Впереди будущее - премьера фильма намечена на начало 2021 года.