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12.02.2020 19:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые предложили лечить психику VR-играми

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенском государственном университете (ПГУ) представили биотехническую систему с обратной связью на основе адаптивной виртуальной реальности.
Фото: Наталья Саванкова/РГ Фото: Наталья Саванкова/РГ
Фото: Наталья Саванкова/РГ

Прибор предлагают использовать в диагностических и лечебных целях для выявления реакции на стрессовые состояния, а также работать с расстройствами психики.

Он представляет собой фиксированную платформу, удерживающее устройство и шлем виртуальной реальности. Одновременно у испытуемого замеряются основные показатели состояния здоровья и речевые реакции. На основе их можно поставить диагноз или провести коррекцию психики.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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- Мы выбрали направление восстановительных процедур для терапии посттравматического синдрома у военнослужащих или людей, побывавших в эпицентре ЧП. Под конкретного пациента создаются сцены виртуальной реальности, которые помогают ему вернуться в стрессовую ситуацию и проработать ее вместе с психологом, - говорит доктор технических наук, заместитель директора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований Пензенского госуниверситета Александр Тычков. - Обычно психологи показывают пациенту карточки или рисунки, работают по шаблонам. Наша разработка позволяет в процессе погружения пациента в виртуальную реальность объективно оценить состояние его здоровья с помощью цифровой индикации.

Проект начал разрабатываться в рамках гранта Российского научного фонда, сейчас готовится заявка на новый грант. Сцены виртуальной реальности также создаются студентами и сотрудниками ПГУ.

Прибор может быть востребован практикующими психологами и психиатрами. Пока совместные исследования проводятся в медсанчасти УМВД по Пензенской области. В качестве испытуемых выступают поступающие на службу новобранцы и возвращающиеся из горячих точек сотрудники правоохранительных органов.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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- В перспективе мы предлагаем создать гаджет, который человек может иметь при себе и замерять свое эмоциональное и психическое здоровье в конкретных жизненных ситуациях. Он выглядит как ободок, который надевается на голову. На основе 12 различных показателей он позволяет четко дифференцировать уровень стресса, перенесенный человеком. Испытания проводились с привлечением 400 пациентов Пензенской психиатрической больницы, полученные результаты позволяют сделать объективные выводы, - говорит Александр Тычков.

VR-игры также могут использоваться для реабилитации пациентов после перенесенного инсульта.

Общество Наука Digital Игры Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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