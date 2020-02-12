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12.02.2020 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Низкопольная проблема

Не все водители умеют обращаться с дорогостоящими механизмами
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 30(8084)
Администрация Кирова объявила, что два крупнейших кировских перевозчика внедряют систему вызова по заказу автобусов и троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных людей. С одной стороны, у инвалидов появилась возможность не подстраиваться под расписание. С другой - заказывать транспорт нужно за два-три дня.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

- Непонятно, почему заказ следует оформлять за несколько дней, - удивляется эксперт регионального ОНФ и председатель общества инвалидов Ленинского района Иван Глинчиков. - В идеале весь общественный транспорт должен быть низкопольным.

Активисты ОНФ решили проверить, как работает заявленная схема. Помочь им вызвался инвалид-колясочник, проживающий в микрорайоне Чистые Пруды, которому периодически нужно выезжать в центр города. Маршрут его следования: из микрорайона до железнодорожного вокзала на автобусе, от вокзала до места назначения - на троллейбусе.

За несколько дней до поездки начался обзвон диспетчерских, но заказать специализированный транспорт к определенному времени не удалось. В автобусном парке инвалиду просто сообщили, в какое время низкопольный автобус будет проезжать мимо нужной ему остановки. В троллейбусном согласились подстроиться, но в данном случае скорее не под человека, а под расписание автобуса.

Фото: Татьяна Кравченко
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В назначенный день и час "экспериментатор" ждал автобус на указанной остановке. Низкопольный автобус действительно подошел, но оказалось, что водителя никто не предупредил о заказе от инвалида. Пришлось подъехать на коляске к кабине и обратить на себя внимание. Дальше - больше: аппарель водитель откинуть не смог - никогда ее не раскладывал и не знает, как это делать. Поэтому просто помог пассажиру забраться в салон, затащив коляску на руках. Позже выяснилось, что кнопка спецвызова водителя в автобусе не работала. И опять инвалиду пришлось подъехать к кабине и сообщить о желании выйти.

Поездка в троллейбусе прошла удачнее: транспорт уже ждал на остановке с откинутой аппарелью.

- До места я добрался, но не так просто, как это описывалось чиновниками, - говорит кировчанин, участвовавший в эксперименте. - Много времени потратил на звонки в диспетчерские. И все равно заказать автобус к определенному времени не позволили, а просто узнать расписание низкопольных автобусов я мог и сам.

По мнению Ивана Глинчикова, то, что мэрия закупает низкопольный транспорт, безусловно, хорошо. Но эксперимент показал: пользоваться им на практике крайне затруднительно, все упирается в организацию. Откинуть аппарель - нужно чуть больше минуты, но водителей этому никто не научил. Кроме того, неясно, кто именно - водитель или кондуктор - должен это делать.

- Мы много раз обращали внимание городских чиновников, что в Кирове идет процесс не создания, а имитации доступной среды, - говорит Иван. - Например, когда закупали автобусы с электрической аппарелью. Она долго выдвигалась, что задерживало автобус на остановке и вызывало ропот среди пассажиров. Или лифты в подземных переходах - ими нельзя было пользоваться. Сейчас вроде закуплено то, что реально может работать, но опять вмешался "человеческий фактор".

Между тем

Как сообщили "РГ" в администрации Кирова, итоги эксперимента обязательно будут направлены перевозчикам для устранения выявленных недостатков. В частности, все водители должны уметь раскладывать аппарель. Что касается подачи автобусов и троллейбусов маломобильным гражданам "под заказ", это исключительно добрая воля руководства автотранспортных предприятий и не входит в программу "Доступная среда". Общественный транспорт не всегда может подойти к определенному месту в определенное время. Но его расписание можно отслеживать как на сайте центральной диспетчерской службы, так и с помощью специальных приложений.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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